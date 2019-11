• Historia de violencia alcanza a funcionaria





• En La Diana recalaron todos, incluido ‘El Caballo’





• Imprudente ampliación de horario de alcoholes





• Se complica operación para edil de Samalayuca





La vida de esa mujer funcionaria estatal no volverá a ser la misma. Fue tomada del pelo, sacada del carro que conducía, hincada y golpeada con las cachas de una pistola. Obraron como auténtico milagro en el inminente asesino los gritos de los niños que clamaban por su madre para que no jalara el gatillo y terminara tirada allá en una carretera casi inhóspita de Cuauhtémoc hacia Creel.

Ella es una de las servidoras públicas estatales que debió estar ayer en Juárez para participar en la conmemoración de los 10 años de la sentencia del Campo Algodonero, en el memorial que lleva este mismo nombre. Formaba parte de la organización desde alguna parte del estado.

Todo el infortunio de la mujer fue presenciar el levantón de una persona en la carretera Cuauhtémoc-San Juanito, donde igual que en todo el estado permanece recrudecida la violencia durante la última semana.

Aunque ella desarrolla tareas bastante delicadas en la esfera de gobierno relacionadas con la defensa de la mujer, en este caso la Fiscalía de la Zona Occidente no fue nunca para brindarle protección alguna en sus recorridos. El fiscal Manuel Carrasco la pasa concentrado en pelear con el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena.

Por fortuna quedó con vida, aunque los golpes la traumatizaron casi por tres días. Su breve y dura historia se ha repetido estos años en la vida cotidiana de los chihuahuenses, ayunos de toda consideración gubernamental, incluida la inmensa mayoría de los servidores públicos.

Sólo hay protección, viáticos, cuidados, aviones, helicópteros, la gran vida, para los jefes...





***

Ayer La Diana estuvo en su desayuno a reventar por políticos que permanecen en el Gobierno, otros que siguen en franco receso y otros en activo, que no están en Gobierno pero continúan definiendo para dónde apuntar sus baterías hacia el 2021, tan cerca ya como voltear a la esquina.

La mesa que más llamó la atención fue la encabezada por el independiente alcalde de Parral Alfredo “El Caballo” Lozoya, que ha decidido irse derecho y no quitarse hacia la nominación por la gubernatura.

Muy interesado se mantiene en armar cuadros en Juárez, sabedor que esta frontera lo es casi todo en las victorias o derrotas electorales. No le pierde pisada al también independiente alcalde juarense Armando Cabada.

Lozoya llegó con varios miembros de su equipo a La Diana para encontrarse con los exdiputados tricolores Jorge Gutiérrez Casas y Adriana Fuentes. También con Jorge Quintana Silveyra, quien se ha untado al equipo del parralense, convencido que puede quedarse con la alcaldía juarense.

Gutiérrez Casas y Adriana han venido desarrollando actividades en común, una vez que el primero ya quedó emancipado de su equipo de origen, el de Héctor “Teto” Murguía. No significa que hayan decidido apoyar a Lozoya pero aceptaron escucharlo.

Otra mesa del célebre desayunadero fue ocupada por el cero a la izquierda en Palacio de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Javier Corral. Estuvo haciendo tiempo con algunas gentes de su equipo para trasladarse unos pasos al memorial del Campo Algodonero.

Estuvo otro equipo de dos muy interesante: el exsecretario de Educación con Corral, Pablo Cuarón, y Nayo del Villar, el exprototipo tetista, ahora muy cerca de Morena con su lideresa nacional, Yeidckol Polevnsky.

En otra mesa tampoco pasó desapercibido el administrador de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi), Abelardo “El Bayo” Valenzuela. Su acompañante sólo fue identificado como un abogado muy reconocido en Juárez y algunas ciudades del resto del estado.





***

Un regalo a los licoreros de parte del director Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Se trata de darles su “Buen Fin” y buen puente de la siguiente semana.

No es la primera vez que se aprueba en esta administración la concesión de una hora más de cierre para las tiendas de abarrotes, licorerías, restaurantes, cantinas y centros nocturnos.

La ampliación aplica de 10 a 11 de la noche para unos casos y hasta las tres de la madrugada en los antros que actualmente cierran a las dos.

El acuerdo gubernamental no cayó muy en gracia para quienes estaban más preocupados por la seguridad que por la actividad económica, ambas muy ligadas.

El anuncio no podía caer en peor momento para Juárez y Chihuahua sobre todo, aunque en las otras ciudades medianas del estado parece no haber tanto problema.

En algunos foros se preguntan si la decisión no fue tomada a la ligera, si no fue imprudente otorgar la ampliación en el contexto de violencia que se padece... otra vez.

Es que no es la común ampliación de horario de temporada navideña sino una por cuatro días previos –viernes 15, sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de noviembre– para incentivar el consumo. Y no es que se incentiven las compras normales de fin de año para estimular una mayor derrama económica general, sino la promoción de alcoholes, que desde el mismo Gobierno del Estado debe regularse.

Los comerciantes del ramo dirán que no hay conexión entre la inseguridad y los horarios de venta de alcohol, pero obviamente las ciudades más grandes del estado no gozan de paz y tranquilidad como para confiar en que la ampliación no acarreará más problemas.

Será riesgosa la prueba en medio de la psicosis que los grupos criminales y una autoridad ineficiente han provocado en los últimos días.





***

Un grupo de abogados y pobladores le arriman la lumbre al presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, por su activa promoción de la minera Gloria.

Quieren que comparezca ante el Cabildo, igual que algunos regidores, para que explique con detalles qué intereses tiene en el proyecto que fue anunciado a mediados de agosto desde Canadá.

La asociación Poder Ciudadano, apoyada por gente de Samalayuca y activistas que se han unido contra la instalación de la minera en esa población, ha tomado al representante seccional como blanco fácil de su lucha.

Pretenden juzgarlo y crucificarlo por tener la osadía de mostrar su postura a favor del proyecto minero de cuatro mil millones de dólares. Por ahora hay una solicitud formal ante el secretario municipal, Maclovio Murillo, para que traiga de las orejas a Meléndez y lo siente ante sus inquisidores.

Pero no hay actuaciones formales del seccional, más allá de sus declaraciones públicas con las que ha promocionado la instalación de la mina, por tratarse de una enorme inversión a la cual se oponen los ambientalistas porque también tendría un supuesto enorme costo ecológico.

El Seccional de Samalayuca como institución no ha realizado acción alguna para la instalación de la minera. No hay oficio, gestión, declaratoria o acuerdo formal alguno del pueblo en relación al proyecto.

Más bien Meléndez ha actuado tratando de beneficiar a su población pero le ha caído el mundo encima.