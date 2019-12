Grandes peticiones, una invitación a los futuros candidatos (II)

Fue el 21 de septiembre de los corrientes la fecha en que se publicó la primera parte de esta serie conformada por tres participaciones. Como se expuso en su momento, lo aquí desarrollado se propone desde lo más profundo del pensamiento aristotélico respecto a la utopía, es decir, esa concepción que puede llegar a ser materializada porque su fundamentación radica en una creación intelectual.

Sin más preámbulo, se sigue con la numeración de las propuestas para ustedes futuras (o) candidatas (os), siendo:

4. El sistema democrático en México determina que la única elección directa se determina hacia dos poderes: Ejecutivo (federal, estatal y municipal) y Legislativo (diputados federales, y estatales, así como senadores), en ese entendido, se propondrían dos opciones, primero, construir un mecanismo electoral para el Poder Judicial.

Como segunda opción, crear las estructuras legislativas y políticas que permitan observar una real independencia del Poder Judicial; una separación concreta y objetiva entre los poderes Ejecutivo y Judicial que permita colocar la característica de autonomía; lo anterior, retomando a los clásicos como Locke, Montesquieu o el admirado Emmanuel Kant, quienes podrían ser leídos por los candidatos y entender teóricamente los orígenes de la división de poderes, su importancia y definición.

5. En la agenda la temática de los pueblos originales, aunque no sea un tema que gane votos, debería de colocarse un programa político y normativo que sea propio de la integración objetiva, no los esquemas de asimilación que tantas veces han fracasado, ¡es necesario atender a los pueblos originarios!, no porque sea políticamente correcto o socialmente “bien visto”, únicamente se debe realizar porque es el mínimo ético de un gobernante.

En este sentido, se debería atender a un análisis comparativo entre Chihuahua y lo que sucede en algunas ciudades canadienses; con ello se podrá encontrar un sinnúmero de herramientas que permitan desarrollar un modelo a la medida de las necesidades propias de la región. De esta forma, no se solicitaría que los políticos sean innovadores; el camino ya está hecho.

6. Al igual que el tópico anterior, un tema que a nadie le importa o que pocos discursos políticos subsumen, es la temática sobre aquellas personas que se encuentran en las prisiones mexicanas. Los Centros de Readaptación Social parecen rubros no sólo políticamente ignorados, sino políticamente desconocidos: el gobernante llega a conocer la situación de las cárceles hasta que se encuentra en el poder.

Por ello es necesario colocar un programa en el que a los presos y las presas se les brinde una posibilidad real de reinserción social, pero ésta llegará únicamente cuando desde las diversas candidaturas se les voltee a ver, es decir, conocer a esa población de manera directa, recordar que los presos serían uno de los sujetos que conforman a lo que Agamben llama el “homo sacer”.

Aunado a lo anterior se podría afirmar que, si los reclusos y las reclusas tuviesen derechos políticos, particularmente el derecho al voto, los políticos pelearían las visitas a los Centros de Readaptación Social. Sin duda, serían concurridos un par de veces por cada uno de los candidatos; votos igual a atención.

7. La apuesta por gobiernos abiertos es un gran reto para los futuros candidatos, por lo que se considera que un gran paso es hablar del fortalecimiento de estructuras gubernamentales que sustenten dicho paradigma, así como constituir instituciones que sancionen a los gobiernos que no sigan las directrices de apertura.

Por último, es dable mencionar que esta segunda versión sólo presenta cuatro puntos para reflexionar, sin embargo, en próximas publicaciones se presentará la exposición de cinco puntos concluyentes a estas grandes peticiones a los futuros candidatos, por lo que le invito a esperar la siguiente participación.