Sexo y la Ciudad Capital

Washington– “The Golden Bachelor” (El soltero de oro), un reality show para encontrar pareja para un hombre otoñal, demostró que el sexo no es solo para jóvenes primaverales. Los audífonos y hacer el amor en una bañera de hidromasaje pueden ir perfectamente juntos.

Ahora llega el Presidente de Oro. Aunque preguntas inquietantes sobre su edad han envuelto la campaña de Joe Biden, una cosa es clara: su romance con Jill sigue chisporroteando.

Yo misma lo he observado. En una fiesta en su casa en la Observatorio Naval cuando era vicepresidente, me habló sobre el estremecimiento de ver a su esposa bajar las escaleras, arreglada para una ocasión especial.

Habían estado casados durante décadas, dijo, “pero mi corazón aún late fuerte cuando la veo”.

La relación amorosa de Biden con su esposa la ha consolidado como su principal navegante mientras traza su curso hacia la reelección como el presidente más anciano en la historia estadounidense.

El matrimonio amoroso de Biden se relata en un nuevo libro de Katie Rogers, corresponsal de la Casa Blanca de The New York Times: “American Woman: La Transformación de la Moderna Primera Dama, Desde Hillary Clinton hasta Jill Biden”.

Parenéticamente, Rogers señala: “Joe puede haber moderado sus declaraciones públicas sobre la alcoba al ganar la Presidencia, pero ha bromeado con sus asistentes que el ‘buen sexo’ es la clave de un matrimonio duradero y feliz, para la consternación de su esposa”.

Rogers recuerda el momento en 2004 cuando Biden consideraba postularse para desafiar a John Kerry. Durante una reunión en la que sus asistentes le rogaban que se uniera, Jill entró a la habitación con un top de tirantes con la palabra “No” garabateada en su estómago. Biden siguió ese veto sexy.

“En 2006, Joe parecía más interesado en quedarse en casa con Jill que en postularse para la Presidencia”, escribe Rogers, “y lo dijo a un grupo de simpatizantes ese año: ‘Preferiría estar en casa haciendo el amor con mi esposa mientras mis hijos están dormidos’, dijo sobre su interés en el trabajo”.

Los asistentes de Biden estaban acostumbrados a sus revelaciones excesivas. El perfil más famoso hecho sobre él fue el artículo de Kitty Kelley en Washingtonian en 1974, un año y medio después de que su hermosa esposa joven, Neilia, y su hija bebé, Naomi, murieran trágicamente en un accidente automovilístico en Navidad.

“Neilia fue mi mejor amiga, mi aliada más grande, mi amante sensual”, dijo. “Cuanto más vivíamos juntos, más disfrutábamos de todo, desde el sexo hasta los deportes”. En una oficina con 35 fotos de Neilia, señaló una de su “hermosa esposa millonaria” en bikini, señalando: “Se ve mejor que una conejita de Playboy, ¿no?”.

Dijo que estaba tan exhausto de hacer campaña para el Senado en 1972, “que volvía tan cansado que no tenía tiempo para hablar con ella. Podría satisfacerla en la cama, pero no tenía mucho tiempo para nada más”.

Algunos, incluida Jill, podrían encontrar incómodos los comentarios juguetones del Presidente de Oro de 81 años sobre la primera dama.

Pero al menos está celebrando la sensualidad. Los conservadores parecen decididos a erradicarla.

Donald Trump, Mitch McConnell y la Sociedad Federalista conspiraron para instalar una Corte Suprema radicalmente conservadora, que revocó el fallo a favor del aborto en cuanto tuvo la oportunidad. Los republicanos pensaron que podrían manejar las cosas con los votantes, pero ahora no pueden contener las fuerzas puritanas y punitivas que barren la tierra.

Incluso Trump se opuso a la decisión de la Corte Suprema de Alabama de que los embriones congelados tienen los derechos de los niños, lo que ya está causando estragos en las clínicas de fertilidad y perturbando los sueños de futuros padres.

“Apoyo firmemente la disponibilidad de la fecundación in vitro para parejas que están tratando de tener un precioso, pequeño y hermoso bebé”, dijo Trump a una multitud en Rock Hill, Carolina del Sur, el viernes por la tarde.

Según informó el Times, Trump ha dicho a sus asesores que se inclina por una prohibición nacional del aborto a las 16 semanas con excepciones en caso de violación e incesto y para salvar la vida de la madre. Dijo que le gusta el número 16 porque “es par”.

Ha estado haciendo campaña cada vez más como un mensajero de Dios. “Nadie tocará la cruz de Cristo bajo la administración Trump, te lo juro”, dijo a los radiodifusores cristianos en D.C. el jueves.

El gran filósofo moral Trump reflexionó: “Si lo piensas, tienes hombres, tienes mujeres y tienes religión”.

El antiguo playboy despreocupado de Ciudad Gótica sabe que no le ayudará en la carrera si su partido es visto como un grupo de personas como Cotton Mather –el clérigo puritano involucrado en el juicio a las brujas de Salem– que interfieren en la vida de mujeres desesperadas que necesitan un aborto y mujeres desesperadas que quieren hijos.

Trump está tratando de reemplazar nuestra democracia con una meocracia. Pero el lenguaje del Antiguo Testamento del juez principal de Alabama, Tom Parker, muestra que algunos de estos fanáticos en los tribunales quieren reemplazar nuestra democracia con una teocracia.

En su opinión concurrente, el juez citó el libro de Génesis: “Matar al hombre es desfigurar la imagen de Dios, y así se hace daño no solo al hombre, sino también a Dios”.

Declaró: “La vida humana no puede ser destruida injustamente sin incurrir en la ira de un Dios santo”, agregando: “Incluso antes del nacimiento, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios, y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria”.

ProPublica y The New Republic señalaron que Parker una vez escribió: “Cuando los jueces no fallan en el temor del Señor, todo se desmorona. El mundo entero se está deshaciendo”.

El mundo se está desmoronando, pero eso es debido a hipócritas como Trump que liberan a los demonios.