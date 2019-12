Proposición 187, la mala idea que aún acosa a California

San Diego– ¿Alguien sabe el año de la Guerra Civil de California?

Era 1994. Y aunque no encontrarás ningún monumento que conmemore las batallas, el término “guerra civil” describe acertadamente lo que sucedía en el Estado Dorado hace 25 años.

Las familias se dividieron. Había una hostilidad en el aire.

Todo porque el estado más poblado y productivo del país decidió destrozarse por completo haciendo ingratamente la vida miserable para los inmigrantes ilegales que ayudaban a mantener sla economía activa.

La zona cero era el sur de California. Como presentador de programas de radio en Los Angeles en ese momento y colaborador de las páginas de opinión de Los Angeles Times, estaba en el meollo de la cuestión.

La guerra se libró no con balas sino con papeletas electorales. Fue provocado por una iniciativa mal intencionado y mal pensada que figuró en la boleta electoral de noviembre, la llamada Proposición 187.

El Partido Republicano del estado apoyó la medida y finalmente terminó enterrado debajo de ella.

¿Para qué endulzarlo? La Proposición 187 era pura maldad. Se concentró en un grupo de personas impotentes y vulnerables, inmigrantes indocumentados, y los castigó por ser tan productivos como para estar constantemente en demanda. Este grupo trabajó tan duro, sin quejarse, que los empleadores estadounidenses, incluido el sector doméstico estadounidense, no pudieron dejar de contratarlos. Y mientras más contrataciones tuvieron lugar, más inmigrantes llegaron a California, lo que solo causó más pánico entre ese segmento de la población que temía que un estado que originalmente era propiedad de México volviera a sus raíces.

El debate sobre inmigración se trata solo de una cosa: el miedo a los cambios demográficos y el desplazamiento cultural que esos cambios traen consigo.

En una tradición estadounidense que se remonta a 250 años, los restriccionistas siempre sienten la necesidad de demonizar a los inmigrantes describiéndolos como inferiores a los nacidos en el país, ya sean irlandeses, chinos, italianos, griegos, judíos.

Y una forma de argumentar es insistir en que los inmigrantes vengan a recibir los obsequios de ayuda social, cupones de vivienda, cupones de alimentos. Son esos ciudadanos estadounidenses superiores, continúa el argumento, quienes trabajan duro para pagarlo todo.

Por supuesto que eso es basura. La verdad es que, si esos ciudadanos estadounidenses estuvieran dispuestos a trabajar tan duro como sus abuelos para ganarse la vida, los inmigrantes ilegales no tendrían nada que hacer aquí. Y se dirigirían al norte, a Canadá.

La Proposición 187 también fue una perversión retorcida del proceso de iniciativa, que funciona mejor y hace el mayor bien cuando expande los derechos de las personas en lugar de eliminarlos. La medida denegó a los indocumentados y a sus hijos el acceso a la ayuda social y otros servicios sociales, atención médica que no era de emergencia y educación pública.

No importa que, indocumentados o no, estas personas paguen impuestos sobre las ventas, la nómina y la propiedad. En algunos casos, el tío Sam incluso les permite pagar impuestos federales sobre la renta, a través de un ITIN (número de identificación de contribuyente individual).

En el cuarto de siglo que siguió, los grupos de intereses especiales en California tratarían de utilizar el proceso de iniciativa de votación para poner fin a la acción afirmativa, eliminar la educación bilingüe y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. A menudo, recaía en los tribunales darles una lección sobre la Constitución.

Eso es lo que sucedió con la Proposición187. Aunque fue aprobada por más del 60 por ciento de los californianos, nunca se convirtió en ley porque un juez federal la anuló, tal como los opositores predijeron que sucedería. La medida nunca tuvo una oportunidad legal. Por un lado, fue una toma de poder inadecuada por parte de un estado en un área sobre la cual el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva: la regulación de la política de inmigración de Estados Unidos.

Por otro lado, ya había una jurisprudencia existente, Plyler v. Doe, que requería que las escuelas públicas abrieran sus puertas a los niños independientemente de su estatus legal.

La verdadera sorpresa fue que la iniciativa contó con el amplio apoyo de una amplia variedad de votantes de California, incluida la mayoría de los afroamericanos y casi el 20 por ciento de los latinos. También fue inesperado que el 78 por ciento de los hispanos mirara más allá de sus diferencias y se opondría a la iniciativa, en gran parte debido a los comerciales abiertamente racistas y alarmistas que contaminaron las ondas de televisión en el último mes previo a las elecciones.

Los anuncios incluían un anuncio infame en el que se veía a enjambres de inmigrantes que corrían locamente a través del puesto de control fronterizo México-Estados Unidos al sur de San Diego, mientras un locutor lamentaba: “Siguen viniendo ...”

Exacto. Porque o hay que ver arriba o seguimos contratándolos.

Y todavía los estamos contratando. La Proposición 187 puede ser historia, pero la dinámica humana que preparó el escenario para la misma continúa hasta nuestros días.