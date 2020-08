Intenté vivir sin los gigantes tecnológicos

Kashmir Hill / The New York Times

Nueva York— Los directores ejecutivos de Amazon, Facebook, Google y Apple fueron llamados a comparecer ante el panel antimonopolios del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes, ostensiblemente para responder a preguntas sobre si sus compañías tienen demasiado poder y si eso afecta a los consumidores.

Los jefes de las empresas tecnológicas, quienes aparecieron a través de videoconferencias, se defendieron sobre cuestionamientos acerca de ser “cibermagnates” al decir que tienen mucha competencia y que los consumidores tienen otras opciones para los servicios que sus corporaciones ofrecen.

Pero, ¿esto es cierto? El año pasado, en un esfuerzo para comprender qué tan dependientes somos de estas compañías, hice un experimento para el sitio de noticias tecnológicas Gizmodo para ver qué tan difícil sería eliminarlas de mi vida.

Hacerlo no fue fácil. Debido a la experiencia adquirida cuando escribí sobre privacidad digital, sabía que estas compañías estaban en el segundo plano de muchas de nuestras interacciones en línea. Trabajé con un tecnólogo llamado Dhruv Mehrotra, quien diseñó una herramienta personalizada para mí, una red privada virtual que evitaba que mis dispositivos enviaran datos a los gigantes tecnológicos o los recibieran de ellos, al bloquear millones de direcciones de internet que las compañías controlaban.

Entonces, bloqueé a Amazon, Facebook, Google, Apple y Microsoft, uno por uno, y después todos a la vez, a lo largo de seis semanas. Amazon y Google fueron por mucho las compañías más difíciles de evitar.

Eliminar a Amazon de mi vida significó perder acceso a cualquier sitio alojado por Amazon Web Services, el proveedor más grande de informática en la nube. Muchas aplicaciones y una gran parte del internet usan los servidores de Amazon para alojar su contenido digital, y gran parte del mundo digital se volvió inaccesible cuando le dije adiós a Amazon, incluyendo a uno de los competidores de Amazon Prime Video: Netflix.

Amazon también fue difícil de evitar en el mundo real. Cuando ordené un soporte de teléfono para mi auto en eBay, llegó en el empaque característico de Amazon porque el vendedor usó Logística de Amazon, es decir, pagó a la compañía para almacenar y enviar su producto.

Cuando bloqueé a Google, todo el internet se volvió más lento para mí porque casi cada sitio que visité usaba a Google como proveedor de sus tipografías, se encargaba de sus anuncios, rastreaba a sus usuarios o determinaba si sus usarios son humanos o bots. Mientras tenía bloqueado a Google, no podía iniciar sesión en el servicio de almacenamiento de datos Dropbox porque el sitio pensó que yo no era una persona real. Uber y Lyft dejaron de funcionar para mí porque ambos dependen de Google Maps para navegar por el mundo. Descubrí que Google Maps tiene un monopolio “de facto” en mapas en línea. Incluso Yelp, el prolongado crítico de Google, lo usa para decir a los usuarios de computadoras dónde pueden encontrar los negocios.

Llegué a pensar de Amazon y Google como los proveedores de la infraestructura misma del internet, están tan incrustados en la arquitectura del mundo digital que incluso sus competidores tienen que depender de sus servicios.

Facebook, Apple y Microsoft tenían distintos desafíos. Mientras que Facebook tuvo menos efectos al bloquearlo, extrañé mucho Instagram (que es propiedad de Facebook) y dejé de recibir noticias de mi círculo social, como el nacimiento del hijo de una buena amiga. “Simplemente asumo que si publico algo en Facebook, todos se enterarán al respecto”, me dijo cuando la llamé semanas después para felicitarla. Probé una alternativa llamada Mastodon, pero una red social en la que no está ninguno de tus amigos no es muy divertida.

Apple fue difícil de abandonar porque tenía dos computadoras Apple y un iPhone, así que terminé consiguiendo un nuevo hardware radical para poder mantener mi acceso a internet y hacer llamadas telefónicas.

Apple y el sistema operativo Android de Google tienen un duopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes. Al querer evitar a ambas compañías, acabé con un teléfono no inteligente, un Nokia 3310 en el cual tuve que aprender el fino arte de mandar mensajes en teclas numéricas, y una computadora portátil con el sistema operativo Linux de una compañía llamada Purism que intenta crear un “entorno informático ético”, es decir, ayudar a sus usuarios a evitar a los gigantes tecnológicos.

Sí, existen alternativas para los productos y los servicios ofrecidos por los gigantes tecnológicos, pero son más difíciles de encontrar y de usar.

Microsoft, que no está en la mira antimonopolios en esta ocasión pero sabe lo que se siente, fue fácil de bloquear a nivel de consumidor. Como mi colega Steve Lohr señala, Microsoft es en la actualidad “principalmente un proveedor de tecnología para los clientes de negocios”.

No obstante, al igual que Amazon, Microsoft tiene un servicio en la nube, y algunos sitios dejaron de estar disponibles para mí; además, tampoco pude acceder a dos servicios propiedad de Microsoft que usaba con frecuencia, LinkedIn y Skype. No poder usar los servicios propiedad de los gigantes tecnológicos que me encantan fue un riesgo de este experimento; como The Wall Street Journal mencionó, los gigantes tecnológicos han comprado a más de cuatrocientas compañías y empresas emergentes durante la última década.

A los críticos de las compañías más importantes de tecnología frecuentemente les dicen: “Si no te agrada la compañía, no uses sus productos”. Mi conclusión del experimento fue que no es posible hacer eso. No solo son los productos y los servicios comercializados con el nombre del gigante tecnológico. Es que estas compañías controlan a una maraña de productos y servicios menos conocidos que son difíciles de separar de herramientas de las que dependemos para todo lo que hacemos, desde el trabajo hasta trasladarse del punto A al punto B.

Muchas personas llaman “veganismo digital” a lo que hice. Los veganos digitales ponen a discusión el hardware y el software que usan y los datos que consumen y comparten porque la información es poder, y, cada vez más, un puñado de compañías parece tenerlo todo.

Hay dos tipos de reacciones muy diferentes a la historia. Algunas personas expresaron que probó qué tan esenciales son estas compañías para la economía de Estados Unidos y qué tan útiles son para los consumidores, lo que quiere decir que los reguladores no deberían interferir con ellas. Otros, como el representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York y exmiembro del comité antimonopolios de la Cámara de Representantes, dijo en ese momento que el experimento era una prueba de su poder monopólico.

No obstante, después de que el experimento concluyó, volví a usar de nuevo los servicios de las compañías porque, como se demostró, no tenía otra opción.