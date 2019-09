Reconocen a participantes del festival de las culturas

Nuevo Casas Grandes.- “Entre las culturas no hay distingos de ninguna clase, al contrario somos simplemente vecinos del municipio de Nuevo Casas Grandes”, expresó el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, durante la entrega de reconocimientos a participantes del Festival de las Culturas... una familia, celebrado el pasado fin de semana.

Con la entrega de reconocimientos a cada uno de los representantes de las culturas que participaron de manera activa en la segunda edición del Festival de Culturas…Una Familia, por parte del Presidente Municipal Héctor Mario Galaz Griego, así como del representante de Turismo por parte de Gobierno del Estado Edgar Cázares, la noche del sábado concluyó este evento en el que quedó demostrado como la diversidad cultural contribuye con el enriquecimiento de un municipio.





Minutos antes de las 9:00 de la noche, el director de Turismo en el municipio, Iván Fierro, agradeció a los asistentes que durante varias horas disfrutaron con las presentaciones de grupos de danza, interpretes solistas y para el cierre, con la presentación del Cuarteto Voces integrado por las representantes de las cuatro culturas, Matilda, Natally, Alika y Laura.

La clausura del evento estuvo a cargo del Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, quien estuvo acompañado de su esposa, Rosa María García Armendáriz Presidenta del DIF Municipal. En su mensaje, el edil reconoció que si bien hay colonias completas de menonitas en otras partes del Estado, en Nuevo Casas Grandes esto se combina también con la presencia de colonias completas de mormones, y de chinos, no es fácil ver esto en el panorama estatal con una gran diversidad.

“En nuestra opinión muy personal, el municipio de Nuevo Casas Grandes es un lugar de privilegio en el panorama nacional. Es indudable que en cualquier parte de la república mexicana hay personas de todas las razas; sin embargo, no ocurre lo que sí ocurre en esta ciudad, en donde hay colonias completas muy diversas”, expresó Galaz Griego.

En este sentido, dijo que lo que más llama la atención es la convivencia diaria y la forma en que se establece una relación entre todos con la mayor naturalidad, al aseverar que no hay distingos de ninguna clase.

“Al contrario somos simplemente vecinos del municipio de Nuevo Casas Grandes y vemos esto con la mayor naturalidad del mundo. Esta convivencia que se da aquí y que no se da con estas características en otras partes. Tenemos orgullo de eso, por eso vamos a fomentarlo y que siga este Festival de las Culturas…una Familia por el resto de los años, concluyó el Alcalde de Nuevo Casas Grandes.

Finalmente, un representante de la comunidad mormona entregó un cuadro genealógico al Presidente Municipal, en el cual se incluían los nombres y apellidos de varias de las generaciones ascendentes. Se trata de una investigación muy completa de su familia, así como una carpeta con copias de actas de nacimientos, defunciones y matrimonios de la familia de Héctor Mario Galaz Griego, detalle que agradeció visiblemente emocionado.