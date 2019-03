busca dirigencia sindical en las elecciones de hoy

Nuevo Casas Grandes.- Pablo Serna Molina, actual Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Salud Sección 52 en el estado de Chihuahua, quien visitó el municipio de Nuevo Casas Grandes, con la finalidad de informar a los agremiados sus propuestas para dar continuidad a la labor que ha desempeñado como dirigente sindical en estos últimos años.

En días pasados, Pablo Serna Molina estuvo recorriendo algunas de las oficinas de salud en la localidad de Nuevo Casas Grandes, con el fin de saludar e invitar a los integrantes del sindicato de salud a que votaran a su favor en las elecciones que se llevarán a cabo hoy 12 de marzo del año en curso.

Los lugares que visitó este candidato a la reelección, fueron el Centro de Salud de Nuevo Casas Grandes, el Hospital Comunitario y otros espacios de salud en este municipio.

“Estamos aquí para dar continuidad al proyecto que ya tiene 4 años, represento a la planilla del circulo blanco, pero más que propuestas esto es dar continuidad al trabajo que se ha hecho, donde hemos acabado con la corrupción, donde se vendían las plazas, los préstamos, los créditos de vivienda, el trato no digno para el trabajador, donde también rescatamos un dinero de un servicio funerario que no sabíamos dónde estaba, hemos rifado más de 4 millones de pesos para los compañeros, más de mil espacios a familiares de trabajadores como debe de ser, traemos un informe donde gastamos 38 millones de pesos, ya la gente piensa que son de las cuotas sindicales, pero no, se buscaron patrocinadores para los eventos, antes se tiraba la casa por la ventana y a Nuevo Casas Grandes no le llegaba nada”, comentó, Serna Molina, candidato a la dirigencia sindical de la salud.

Agregó que hasta el momento existen 6 mil 500 agremiados con derecho a votar, pero con algunos compañeros de confianza y de contrato la cantidad de votantes será 9 mil trabajadores.

Cabe mencionar, que en esta región noroeste del Estado de Chihuahua, existen aproximadamente 300 sindicalizados.

Durante la entrevista, se le cuestiono al candidato cual es lo que lo diferencia de los otros dos candidatos: Verónica Castañeda, la cual es originaria del municipio de Cuauhtémoc y de Adalberto de los Ríos, originario de Chihuahua Capital, a lo cual respondió: “La diferencia es que yo no les vengo a mentir a nadie, a mí me gustaría que los compañeros me aceptaran un debate para que los compañeros vean las propuestas que traemos, porque es muy fácil decir y luego llegar y no cumplirle, me gustaría que se debatiera acerca de sus propuestas en los trípticos, y te voy a decir 2 de ellas que son imposibles de cumplir, una de ellas es que van a eliminar al compañero regularizado y formalizado y lo transformarán en base federal, eso es imposible, eso no lo ha hecho ni nuestro líder nacional, y la otra de las propuestas que traen los compañeros es los vales de despensa que han querido achacarnos el problema que no se dieron en diciembre, quieren que se haga un derecho, eso es un beneficio porque se logra año con año, pero la pregunta es cómo vas a lograr algo que no es solo para el sector salud, sino que es para todos los sindicatos federalizados”.

Dentro de sus propuestas que ya han sido promovidas, y que el actual Secretario del Sindicato de Trabajadores de Salud dice se les seguirá dando continuidad es el agremiar a familiares de sindicalizados, pero primordialmente a los más trabajadores y que han estado apoyándolo en su proyecto.