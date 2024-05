Reportan controlado al 60% incendio en Valle de Bravo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el incendio en Valle de Bravo ya se encuentra controlado en un 60 por ciento y que no existe riesgo para la población.

"Ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo, acudimos pronto, pero era toda una campaña (de los medios). Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población y me dijeron que no hay problema, no hay riesgo para la población y atender el incendio. Seis hectáreas y ya teníamos en la mañana, de acuerdo con el informe, un control del 60 por ciento", reportó López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

Residentes de este pueblo mágico pidieron a las autoridades sofocar los incendios que en el transcurso de ayer avanzaron alrededor del lago.

Tras recibir al mediodía el reporte, brigadas de Probosque, de comunitarios, de la Comisión Nacional Forestal y del Ejército Mexicano lograron sofocar el incendio en un primer momento, pero las condiciones meteorológicas volvieron a intensificar las llamas.

Por ser esta una zona turística, se hizo un corte en la entrada de Velo de Novia para restringir el acceso y mantener a salvo a los turistas y paseantes, se informó.