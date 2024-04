Xóchitl en Chihuahua: tractor, defensa del agua y 'tapadera'

Chihuahua, México.- Sobre un tractor, Xóchitl Gálvez entró a la ciudad de Camargo, en la región chihuahuense donde hace 3 años los habitantes defendieron el agua que México pagaba a Estados Unidos.

Tras descender del Xóchitlbus, la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México recorrió parte de la Carretera Federal 45, y detrás de ella decenas de tractores más, hasta entrar a la mancha urbana, donde la gente salía de sus casas o negocios para saludarla.

El Poliforo Municipal fue insuficiente para albergar a los cientos de habitantes de los distintos municipios del centro-sur del estado, por lo que fue necesario habilitar en el exterior pantallas para seguir su mensaje.

Al ingresar un tumulto la abordó para entregarle peticiones, saludarla o tomarse fotos. Cuando se abrió paso para ingresar, pidió a su equipo de campaña una botella de agua.

Y es que el calor humano hacía más cálido el inmueble, desde donde prometió que defenderá el agua y que revisará el Tratado entre México y Estados Unidos.

Entre los asistentes se encontraban los ex gobernadores priistas Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza, así como la Secretaria de Educación y Deporte, Sandra Gutiérrez, y también los líderes de los partidos que la postularon y candidatos a diferentes puestos de elección popular.

"Qué bien cantas Tony, qué bien cantas", le dijo a Tony Meléndez, vocalista del Conjunto Primavera, quien es candidato del PAN, PRI y PRD a diputado federal por el Distrito 5 y quien antes del mitin interpretó un par de canciones.

Horas antes, Gálvez había sostenido un desayuno privado con la Gobernadora panista, María Eugenia Campos, en la casa de ésta.

"¿Dónde están los de Camargo? La Perla de Conchos y cuna de artistas y los vencedores del desierto, Delicias, por ahí dicen que es la capital del mundo, Parral, muchas gracias a Saucillo, a Meoqui, a Rosales, a Jiménez, ¿cómo dice el corrido? Para gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal", expresó Xóchitl, quien fue ovacionada.

Antes de su discurso, mujeres rarámuris le obsequiaron un traje típico, el cual portó, así como unos aretes.

"Estoy muy contenta de haber manejado el tractor con mi amiga Mariana", compartió con la multitud.

"Mariana me trajo en el tractor, acabé manejando porque, aunque no crean, soy mujer de campo, aunque no crean, yo nací en Tepatepec al lado del abuelo y el otro abuelo era trillador y sé lo que se sufre en el campo, sé lo difícil que es cuando no llueve, sobre todo que tienes puro temporal".

Externó que sabe que el campo el que le da de comer a México, Y reconoció a los habitantes en estos tiempos difíciles por la sequía, que ha dejado a innumerables familias con muchos problemas.

"Por eso ustedes defendieron el agua. Por eso ustedes defienden lo que han tenido durante muchos años. Yo hoy les quiero hacer una propuesta a todos ustedes: van a tener una presidenta que va a voltear al campo, que va a atender al campo y que los va a atender a ustedes", prometió.

Le correspondieron con aplausos y vítores, tras lo cual enlistó acciones realizadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en perjuicio del campo.

"Desapareció el Fonden y justo por eso no quiere declarar una emergencia por sequía, porque si declara la emergencia por sequía, tendría que apoyar a los agricultores. Tendría que apoyar a los municipios para resolver la problemática del agua. El Fonden va a regresar para cuando sea necesario, el Fonden tiene que existir", aseveró.

Ante los productores agrícolas, que en septiembre del 2020 defendieron el agua de la Presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, les propuso un trato, un proyecto integral para el campo.

"Como el tema del agua va a ser un tema que se escasee, necesitamos tecnificar el campo, ¿les parece? Les parece que invirtamos recursos", preguntó.

Tras mostrar una gráfica sobre lo que se invertía en el campo y lo que ahora se destina en el gobierno federal morenista, aseveró que a la actual administración no le importaron los campesinos.

"¡Fuera Morena, fuera Morena!, ¡Fuera Morena, fuera Morena!, ¡Fuera Morena!", se escuchó al unísono.

"Por supuesto que tienen toda la razón de estar enojados con Morena, se quitaron más de 20 programas de apoyo para el campo, ahora no hay financiamiento para comprar tractores para ustedes, pero qué tal para Cuba, allá si mandan dinero y acá ustedes los tienen abandonados con la inversión hacia el campo", criticó Gálvez.

Promete renegociar tratado de agua con EU

Debido a que es poco el líquido con que se cuenta en la región, abrió el camino para revisar el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

"Si llegamos al 20 por ciento, ustedes saben de la capacidad de la presa de La Boquilla, ya no va a haber riego para el ciclo que viene, por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos que se tiene que hacer en el 2025 hay que renegociarlo", lanzó.

"Hay que sentarnos con Estados Unidos y hay que decirle, pues que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas, pero no los pueden dejar a ustedes sin nada, porque ustedes tienen que sacar adelante a sus familias. Yo me comprometo a defender el agua de Chihuahua. Tengan la certeza que van a tener una presidenta que se va a poner del lado de ustedes".

De ganar la Presidencia también trabajaría con Tamaulipas y Nuevo León para que también hagan su trabajo de ese lado.

"Porque mandar el agua hasta Tamaulipas para que se evapore en mil kilómetros es realmente algo inaceptable. Tenemos que dar soluciones completamente técnicas y no basadas en política", sugirió.

'Los programas se quedan'

Como lo ha repetido en cada uno de sus mítines, Gálvez reiteró que los programas sociales no se van a quitar.

"Ya los adultos mayores tienen derecho a su pensión, es un derecho constitucional. No se los otorga de su bolsa ningún político, está en la Constitución y yo voté como senadora para que estuvieran en la Constitución, nada más que los vamos a poner más. La pensión de adultos mayores que empieza a los 60 años, que quedé claro", prometió.

Gálvez aseveró que lo que se juega este año es el futuro de la Patria, en el que participan dos visiones, una de ellas un gobierno autoritario.

"Un Presidente que usa todo el poder del Estado para imponer a su corcholata, y su corcholata, como ya vieron, salió tapadera. Ya salió a tapar al Arturo Zaldívar diciendo pues que no, que él es inocente".

"Nosotros queremos un México libre, un México donde salgamos adelante todos sin división, sin odio, donde juntos podamos crecer como País".