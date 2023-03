Vetó EU 30 de 32 entidades, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, aunque el Departamento de Estado ha vetado a 30 de 32 entidades, los estadounidenses no hacen caso a las alertas de viaje y siguen visitando el país.

En conferencia, el mandatario aseveró que, actualmente, ciudadanos de Estados Unidos llenan las playas de Cancún.

"No aceptamos cuando hablan legisladores del extranjero diciendo que no se puede visitar México, el Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país, ahorita Quintana Roo y Cancún está lleno de estadounidenses, no les hacen caso, porque la realidad es otra, completamente", dijo.

De acuerdo con datos de la Sectur, en el total de 2022, el 71.6 por ciento de las llegadas de viajeros extranjeros a México fue por parte de más de 14 millones 750 visitantes de origen estadounidenses, principalmente, y canadiense.

El pasado 13 de marzo, López Obrador aseguró que México es un país mucho más seguro que Estados Unidos y acusó a los medios de comunicación de manipular y buscar crear una percepción de inseguridad; y rechazó que los visitantes, incluidos paisanos, tengan miedo de viajar a territorio nacional.

En otros momentos, López Obrador ha dicho que las alertas de viaje - actualmente activas para estados como Zacatecas, Colima y Tamaulipas- son de mal de gusto y tienen tintes políticos. También ha asegurado que la CDMX es más segura que Nueva York, Chicago y otras ciudades de EU.