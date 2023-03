Interroga AMLO a senador de EU sobre fentanilo y armas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un interrogatorio al senador republicano Lindsey Graham, quien ha impulsado la iniciativa de designar a los cárteles mexicanos como terroristas.

El mandatario mexicano hizo varias preguntas al estadounidense durante la mañanera sobre narco, fentanilo y atención a los jóvenes en la Unión Americana.

"Pero yo le quiero hacer una pregunta o dos o tres al senador, porque es buena la polémica, ¿no?", indicó AMLO.

"Yo sostengo que yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional".

"Y si hay riesgos, en unas regiones más que en otras, en una ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país, pero yo le quiero hacer una pregunta, porque independientemente de las fronteras y ya que estamos tratando el tema, además es un asunto de interés para los dos pueblos, las dos naciones".

Y entonces se soltó con los cuestionamientos.

"Yo quisiera preguntarle, que me diga sí o no, ¿Si se consume fentanilo en Estados Unidos? Sí o no".

"La siguiente pregunta es, ¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O, mejor, si hay capos, si hay (ríe) ¿Si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos? Sí o no".

"La tercera, ¿Si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses? ¿Si se les persigue a los que distribuyen el fentanilo y se les castiga en Estados Unidos?".

"Y una más, ¿Si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos? Sí o no".

"Y ya si quiere que me diga, ¿Qué programas tienen para para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman drogas, que están haciendo, si están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio del derecho al trabajo?"

"Y que me diga, ¿Por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar?".

"¿Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción, y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinan al consumo de las drogas?".

López Obrador afirmó que le gustaría seguir polemizando con el republicano.

"Entonces ya con esto y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría, aún así a distancia, seguir polemizando con él sobre estos temas", agregó.

Al realizar las preguntas, López Obrador aseguró que a Estados Unidos sólo llega el 25% del fentanilo desde México y la mayoría arriba de Canadá.

"Y decirle que nosotros vamos a seguir ayudando para que no llegue fentanilo, pero que también tome en cuenta que por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos", expresó AMLO.

"El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y Canadá".

"Y que también que considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, si no lo hacemos por convicciones humanitarias".