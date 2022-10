Claudia Anaya exige renuncia de Alito

Ciudad de México.- Luego de las comunicaciones que dio a conocer anoche la gobernadora Layda Sansores, la senadora priista y excandidata al Gobierno de Zacatecas, Claudia Anaya, se dijo traicionada y exigió a Alejandro Moreno su renuncia al liderazgo del PRI.

"Para mí esto significa una gran traición, pero no solamente una traición a mi persona: es una traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y una traición a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe estar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política", sentenció.

PUBLICIDAD

Con las comunicaciones, quedó de manifiesto que 'Alito' y el senador Ricardo Monreal acordaron apoyar al hermano del segundo, David Monreal, para la elección de gobernador en Zacatecas.

"Yo no perdí; me entregaron", acusó la senadora Anaya en un mensaje por redes. "Es evidente que los buenos números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata (y que no hubiera alianza). Pidieron al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género.

"Alejandro Moreno Cárdenas --prosiguió la zacatecana-- no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para ganar esa elección. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo... Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso, pero tampoco le importa".

La senadora explicó que, por lo que quedaba al descubierto con los audios, "lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas.

"Escuchar estos audios no solamente me causa un profundo dolor, también hay dentro de mí coraje y repulsión. Mucha gente de Zacatecas me arropó en esa campaña y causa una gran decepción dar cuenta de que por lo menos, desde dentro de uno de los partidos políticos de la coalición se estaba trabajando para perder, o por por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI; Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por Morena, Ricardo Monreal."