Va AMLO contra director de Senasica; 'lo protegen productores', dice

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó contra Francisco Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quien, aseguró, es protegido por los "grandes productores".

- Se vende carne de contrabando, se le planteó al mandatario.

"Sí, todo eso se está viendo, pero se usa como pretexto lo de Senasica, es una política que viene de hace 40 años, el director de Senasica debe llevar 30 años ahí y lo defienden los grandes productores", señaló.

De acuerdo con el Gobierno, Trujillo fue designado como Director General de Sanidad Vegetal de 1995 a 1998. Por encargo del secretario, participó en la elaboración del texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dio origen al Sensica en 2002 y le confirió a este Servicio un nivel funcional de Subsecretaría, del cual fue director en hefe hasta el 2006, retomado nuevamente la dirección general de Sanidad Vegetal hasta 2018.

López Obrador aseguró que los productores de carne tienen cautivo el mercado, por lo que defendió la libre importación de ese producto.

Desde Palacio Nacional, acusó que los productores ponen como pretexto los controles importación para no bajar el costo de los cárnicos.

"Tenemos que garantizar que no aumenten los precios de los alimentos y que no se utilicen excusas o pretextos. Es que así como cuando hay campañas en Estados Unidos, y ellos lo saben, los productores, un diputado, un senador de Florida , quienes obtener votos, en particular los de tomate, hace una campaña para que no cierren la frontera, argumentando que el tomate mexicano está usando mucho agroquímico, cuando es un asunto político, así con el aguacate y el atún".

"(...) Nosotros lo que estamos planteando es: si conseguimos la carne más barata para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata, por qué vamos a cerrar la frontera".

-Sí carne barata, pero con controles, se le planteó.

"Sí, nada más que Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos para este año, y puedo poner el ejemplo, no estoy hablando al tanteo, no se lo autorizaban, hasta que me llegaron a decir 'no va haber pavo, aunque la gente tenga recursos no va haber pavo ', quieren que solo haya pavo, además por qué negar el abasto de pavo, todo un trámite, saben cuándo iban a resolver lo de los pavos, en enero, qué estamos haciendo, quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, cómo algo para mantener aranceles eninpedir la importación, son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre".

"No son partidarios de la libre competencia, yo represento al pueblo, no a grupos, por legítimos que sean sus planteamientos hay que pensar en el interés general. Ya sabíamos que iba a haber obstáculos porque tienen cautivo el mercado y no son muchos. Se les protege, tenían tomadas las instituciones, vamos entendiéndonos, vamos a seguir protegiendo la producción, pero si tenemos un problema de inflación lo tenemos que atender porque nos afecta todo y más a los pobres".

La semana pasada, el tabasqueño dijo que las empresas que hagan uso de la Licencia Única Universal para importar productos alimenticios sin supervisión sanitaria federal tendrán que asumir su responsabilidad en caso de una "desgracia".

Mediante el "Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía", signado el lunes de la semana pasada, las 15 empresas firmantes obtendrán la Licencia Única Universal, que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los de Senasica y Cofepris, y del impuesto general de importación.

También se suspenderá la revisión de toda regulación que impida o encarezca la importación de alimentos y su movilidad en el país, y transferirá a las empresas la responsabilidad de que las mercancías cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.