Usaron armas de EU contra periodistas: Ebrard

Ciudad de México— Al responder ante los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, respecto al homicidio de periodistas, el canciller Marcelo Ebrard acusó que los crímenes se cometieron con armas traficadas ilegalmente desde la Unión Americana.

"México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas", planteó Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores difundió en su cuenta de Twitter la misiva que le envió Blinken, luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenara a Ebrard de enviar un informe de las acciones del Gobierno respecto a los casos de los periodistas asesinados.

En la carta, Ebrard aseguró que el Gobierno de México es impulsor de las libertades y que gracias a un cambio en la estrategia se ve por primera vez una tendencia a la baja en los homicidios en el País.

"Los casos de periodistas asesinados se encuentran bajo indagación de autoridades locales y federales, según lo estipulado por nuestras leyes. Se ha hecho equipo para garantizar que no haya impunidad", indicó.

"Ya hay avances en estos casos, incluyendo la detención y vinculación a proceso de seis personas, presuntamente involucradas en tres de los cinco homicidios (de periodistas) ocurridos este año".

Ebrard también le dijo a Blinken que los avances han sido informados por el Presidente en sus conferencias matutinas.

"Le comparto esta información que quizá no es de su conocimiento", lanzó.

Ayer, Antony Blinken se unió a las voces de senadores demócratas y republicanos estadounidenses que han denunciado la ola de violencia que afecta a la prensa mexicana, en la que fue la primera declaración de un miembro del Gabinete del presidente Joe Biden sobre el tema.

"El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes", escribió ayer en Twitter.

"Me uno a quienes piden mayor rendición de cuentas y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad".

Esta mañana, el presidente López Obrador afirmó que Blinken actúa de manera injerencista.

"Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. Y si el jefe del departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado.

"Y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. (...) Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano", comentó López Obrador.

Rechaza Presidencia persecución a periodistas

Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, reiteró que el Gobierno federal no "persigue" a periodistas.

A pesar de los constantes ataques a comunicadores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayó que la Federación está comprometida con la libertad de expresión.

"En este gobierno no hay impunidad, censura ni persecución oficial a periodistas, como sí ocurría en el pasado. Hay debate libre y derecho de réplica con medios y periodistas", sostuvo en su cuenta de Twitter.