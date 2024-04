Pide AMLO a CELAC suscribir denuncia en CIJ contra Ecuador

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) suscribir la denuncia que México presentó contra Ecuador ante la en la Corte Internacional de Justicia por la irrupción violenta de la Embajada en Quito.

Durante la reunión virtual, a la que no se conectó el Presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el Mandatario mexicano insistió en que el allanamiento de la representación diplomática fue una flagrante violación a la soberanía nacional y al derecho internacional.

"Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y del Caribe y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el tribunal de justicia internacional", planteó el tabasqueño.

López Obrador recordó lo que dijo en una llamada telefónica con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el sentido de que si no se respeta el derecho internacional se retornaría a un situación donde prevalecerá el más fuerte.

"Le decía yo al Presidente Lula que sería el mundo de los gorilas, estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas con todo respeto a los gorilas, es lo que nosotros estamos planteando.

"Desde luego está de por medio el derecho de asilo, ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos, es algo histórico", indicó.

El Presidente venezolano Nicolás Maduro expresó su apoyo a todas las decisiones que tome México y anunció que cerraba la Embajada de su país en Quito.

"He ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el Consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato.

"Tenemos un encargado de negocios, el profesor Pedro Sassone, y de aquí le doy la orden, que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador", señaló.

El Mandatario colombiano Gustavo Petro sostuvo que lo ocurrido en la Embajada mexicana en Quito, en donde la Policía de Ecuador ingresó violentamente y aprehendió al ex Vicepresidente Jorge Glas, fue un acto de barbarie.

"Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie, no se puede denominar de otra manera, comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán, o a lo que está sucediendo con Gaza Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie, eso no puede ser", consideró.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que la inviolabilidad de las misiones del personal diplomático conforme lo establecido en la Convención de Viena es uno de esos acuerdos de derecho internacional que no admite excepciones.

"Lo que sucedió el día 5 de abril es deshonorable y no afecta solo a México, tiene que ver con todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso que tiene que ocurrir", propuso.