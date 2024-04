Urge AMLO no 'sacar raja' por violencia en Acapulco

Ciudad de México.- Cuestionado sobre si está garantizada la seguridad en Acapulco ante la violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí y pidió a "quienes quieran sacar raja política" actuar con responsabilidad.

Durante la mañanera, el Mandatario federal dijo que el llamado es para los provocadores, sectarios que piensan que van a causar daño a la transformación.

¿Está garantizada la seguridad?, se le preguntó.

"Sí, y hago un llamado a quienes quieran sacar raja política de manera oportunista a que actúen con responsabilidad", respondió.

"No hago el llamado a la gente de Acapulco, es muy responsable. El llamado no es para ellos, el llamado es a provocadores, sectarios, que piensan que de esta manera van a causar daño a la transformación", agregó.

"No, no, lo que hacen es que se exhiben más y no van a contar pues nunca con el respaldo de los ciudadanos, y díganme los que conocen de procesos de cambio, de transformación si se puede triunfar sin el apoyo del pueblo, díganme si se puede triunfar sin el pueblo, solo con una vanguardia, un grupo, desprendido completamente del sentimiento de la gente, además actuar así es lo más antidemocrático que puede haber".

López Obrador pidió ayudar a Acapulco, y a quienes tengan problemas con él se desquiten en la elección.

"Pedirles a todos que ayuden, hay que ayudar a Acapulco, hay que ayudar a Guerrero, que si tienen problemas con nosotros ahí vienen las elecciones, ahí se pueden desquitar", expresó.

"Pero que siempre luchemos por la vía pacífica, por los causes legales y por la vía electoral, por qué tiene que ser a gritos y a sombrerazos, para qué es el voto, ya no es el tiempo de antes, ahora el voto es libre y secreto".

"Cada quién, además que dejen a la gente, que no se crean mucho que van a tutelar el comportamiento de las masas, no es para tanto, ya la gente es mayor de edad, además la gente está bien informada, en el pueblo hay gente más inteligente que nosotros, más lúcidos que nosotros, que ni siquiera han ido a las universidades, y es gente muy consciente, y repito, es de los logros más importantes de estos tiempos, la politización del pueblo".