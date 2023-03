Perfilan a Yadira Alarcón y Rafael Luna para el INAI

Ciudad de México.- Con una orden de un juzgado federal pendiente de cumplimentar, el Senado se apresta a nombrar a los dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que hace falta se incorporen a los otros 5 que ya están en la estructura del Instituto.

Si no se concreta el nombramiento, el riesgo de que el INAI se paralice se acentuaría, puesto que el 30 de marzo habría una vacante más en su estructura, con la salida del comisionado Francisco Javier Acuña.

Correspondería al bloque opositor postular a Yadira Alarcón Márquez, secretaria técnica del INAI y exconsejera de la Judicatura en la CDMX.

Por su parte, Morena y el bloque mayoritario en el Senado impulsaría a Rafael Luna Alviso, que fue director jurídico de la Cuauhtémoc, cuando Ricardo Monreal fungía como delegado, y actualmente se desempeña como coordinador de la Consultoría Jurídica Legislativa en el Senado.

Para que los nombramientos prosperen en el Senado, hace falta que la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sea votada por las dos terceras partes del pleno.

Damián Zepeda, senador del PAN, criticó que el candidato Luna Alviso estuvo entre los dos peor calificados de los 48 postulantes que fueron analizados por la UNAM, Tec de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad de Guadalajara y el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil de Alianza de Gobierno abierto.

"De los 48 perfiles le dieron calificación a cada uno de ellos, la máxima calificación posible era tener 24 puntos, tuvimos a uno que tuvo 24 de 24, el día de hoy el Senado no se digna a proponerlo. Se escogió no a la primera, a una de tres mejores, excelente, tiene mi voto, es de las mejores calificadas, enhorabuena, votaré por la mujer propuesta", expuso.

"A cambio de esa propuesta que interpreta Morena que es la que quiere la oposición, resulta que hay un chantaje puesto en la mesa, ah, si tú vas a impulsar ese perfil, yo impulso este, problema de cuates y cuotas".

César Cravioto, de Morena, también se expresó en contra de la propuesta de Jucopo al considerar que el candidato Luna Alviso quedó reprobado en diversos procedimientos al que fue sometido.

"Cuatro o cinco senadores que creen que toman todas las decisiones en el Senado, que se creen dueños del Senado, deciden va a ese perfil, y luego nos quejamos de instituciones que en lugar que aporten al País, aportan a intereses personales", reprochó.

El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, expresó en tribuna que los partidos políticos deben llegar a un acuerdo para precisamente no poner en riesgo el funcionamiento del instituto.

"Morena tiene un peso específico que no podemos ignorar, y que tratar de nosotros nombrar comisionadas o comisionados como si fueramos mayoría, no se puede, tiene que haber acuerdo, entendimiento para construir una mayoría calificada, que es lo que se necesita, fue lo que fracasó en diciembre pasado, cuando ya teníamos a punto de aprobación dos perfiles, y por falta de acuerdo se echaron abajo y el INAI sigue sufriendo", argumentó.

"Tenemos aquí casi un año por falta de construcción de acuerdos, tenemos que tener humildad, necesitamos una mayoría y tenemos que ceder, si cada quien se empecina, vamos a hacer que el INAI padezca y no tenga los 5 integrantes mínimos, y necesita 7", añadió.

En contra de los candidatos, la panista Xóchitl Gálvez criticó que algunos de los enlistados, como Rafael Luna Alviso, no obtuvieron en su evaluación buenas calificaciones.

"Está en la lista Rafael Luna, que en mis calificaciones tengo cinco ceros, para que yo ponga un cero, está cañón, no mi querido Madero, no es que no quiera que el INAI, pero por qué conformarnos con la mediocridad, por qué aceptar personas ineptas, mediocres, cuando podemos tener a las y los mejores hombres y mujeres. Me parece injusto que cinco personajes en este Senado decidan lo que tiene que pasar", respondió.

"Creo nos podemos poner de acuerdo, creo que nunca había estado tan de acuerdo con Cravioto como hoy, y miren que hace unos días nos estábamos correteando".

A favor de la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que en Morena los acuerdos se respetan.

"Estas propuestas de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, propuestos para comisionados de un periodo de 7 años están concensados y tienen concenso de la mayoría, por lo tanto mi voto es a favor, muchas gracias y todo sea por el INAI", dijo.