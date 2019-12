Tras ser exonerado Bartlett se va de gira con López Obrador

Ciudad de México— Un día después de haber sido exonerado por haber omitido numerosos bienes en su declaración patrimonial, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador a una gira por Querétaro.

Ayer, la Secretaría de la Función Publicó determinó que Bartlett no incurrió en enriquecimiento oculto ni conflicto de interés al haber omitido en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental e hijos, al considerar que no estaba obligado a reportarlos.

El funcionario presumió en su cuenta de Twitter su asistencia con López Obrador a la visita técnica a la central ciclo combinado El Sauz.

"Antes de concluir el año, inicio una gira de trabajo con el Presidente @lopezobrador_ y la titular de @SENER_mx, @rocionahle, para supervisar la infraestructura de @CFEmx. Iniciamos en la Central de Ciclo Combinado #ElSauz, Querétaro acompañados del Gobernador, @PanchDominguez", escribió.

Esta mañana, el presidente defendió también la decisión sobre su colaborador e incluso se preguntó que cuáles eran las tranzas y sacó un pañuelo blanco para asegurar que la corrupción estaba desterrada de su Gobierno.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró ayer que Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes de Julia Elena Abdala -a pesar de que su relación sentimental es pública-, debido a que no están casados ni tampoco han vivido en concubinato.