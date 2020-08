Tiene banca 800 mmdp para plan de infraestructura

Reforma / Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México

Ciudad de México— La banca tiene 800 mil millones de pesos disponibles para prestar en el plan conjunto de inversión en infraestructura que será anunciado próximamente.

"No tenemos idea de cuánto van a invertir y en qué van a invertir, pero sí puedo decir que la banca tiene 800 mil millones de pesos disponibles para prestar.

"Estamos más que disponibles y dispuestos para participar en el proyecto en cuanto se defina", dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

La inversión fija bruta, así como el consumo, son los dos grandes motores de la economía, por lo que preocupa cómo se va a reactivar tras las afectaciones de la pandemia, añadió.

En su opinión, los sectores privado, público, financiero, inversionistas particulares, nacionales y extranjeros tienen que participar para salir de la crisis económica que se está viviendo, pero ese acuerdo entre todas las partes es el que no se ha visto.

"Mientras no se lleve a cabo lo que el presidente López Obrador ha dicho en los últimos días que va a ser a principios de septiembre, que es el plan de inversión en infraestructura, mientras eso no se lleve a cabo, no tendremos crecimiento significativo en la inversión y por consiguiente en empleo y como consecuencia en consumo", sostuvo.

La banca se dijo preocupada por el nivel de ingresos de sus acreditados y la velocidad a la que se van a recuperar, ya que el ingreso de éstos son la fuente de pago de los créditos, acotó De Rivera.

"Se han perdido en el mundo formal más de 1.1 millones de empleos, pero el resto de la población que estaba económicamente activa hay fácilmente 25 millones de personas que están en subempleo o inactivas económicamente hablando, eso nos preocupa mucho", añadió.

'Se han utilizado 100 mil mdp de recursos de Banxico'

La Asociación aseguró que ya se han utilizado 100 mil millones de pesos que se tenían contemplados bajo el programa de facilidades en reportos de valores gubernamentales del Banco de México (Banxico).

Sobre las otras facilidades que tienen que ver con deuda corporativa y apoyos específicos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), dijo que se están abriendo espacios y que la banca está afinando detalles con el instituto central para su implementación.

"Este tipo de programas toman tiempo en la implementación, una serie de contratos que se tienen que firmar con el banco central, ciertas circulares secundarias, y sí se ha utilizado.

"Se han utilizado inclusive más de 100 mil millones de pesos, y lo que podríamos esperar en el mediano plazo es que en la medida en la que se empiecen a aterrizar una serie de medidas secundarias este programa se va potencializar", señaló Raúl Martínez, vicepresidente de la ABM.

La liquidez de los bancos se ha ido normalizando, por lo que no ha sido necesario tener que utilizar la totalidad de los recursos destinados por Banxico de manera inmediata.

El programa de Banxico da blindaje en términos de liquidez al sector financiero mexicano, pero ni el banco central ni el gremio bancario esperaba que de la noche a la mañana estas facilidades se iban a disponer en su totalidad, finalizó.