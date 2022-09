'Tengo un jale con militares', revela DEA mensajes interceptados a Guerreros Unidos

Ciudad de México.- Estados Unidos busca a un supuesto enlace del grupo delictivo Guerreros Unidos con efectivos del Ejército y la Marina, así como con mandos de las Policías Municipales de Iguala y Cocula que en México están acusados por la desaparición de los 43 normalistas.

La Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) interceptó comunicaciones de mensajería por Blackberry de Arturo Martínez, "Apaxtla", con sus cómplices en ambos países, en las que habla de reuniones que sostiene o tendrá con personal castrense.

"Ya está primo me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para ajya porq quiero q me luz verde el m ok primo (sic)", le dijo a Pablo Vega Cuevas, operador de Guerreros Unidos en Chicago, el 22 de marzo de 2014.

Las conversaciones son parte de una investigación contra miembros de Guerreros Unidos que traficaban heroína a Chicago y que fueron acusados en el juicio 14CR 705, ante la Corte Federal del Distrito Este de Illinois, en Chicago.

El Departamento de Justicia de EU entregó a la Fiscalía General de la República 20 discos compactos con conversaciones intervenidas, que forman parte del expediente que consignó el mes pasado la dependencia contra militares y policías.

De los ocho traficantes acusados en la Corte de Illinois, siete fueron detenidos, incluido Pablo Vega Cuevas, "El Transformer", operador en Chicago de este grupo delictivo que tiene su sede en Iguala, Guerrero.

Otro de ellos, Roberto Sánchez, alias "El Paisa" o "Bat", huyó desde septiembre de 2016, tras pagar una fianza de 250 mil dólares y obtener libertad provisional.

El único que no ha sido detenido es Arturo Martínez, apodado "Cuetzala" o "Scooby Doo". A diferencia de los otros siete, este presunto criminal operaba en México.

"Apaxtla" contactó el 28 de marzo a un individuo del que hasta hoy se desconoce su identidad y que estaba registrado en el chat como "Mi ranchito".

"Si no le contesto es porq boy aestar con los militares comiendo ya casi me boya dejarle la comida ok el cel lo dejo aqi en micasa porq aqi nomas agarra por el model ok primo (sic)", le dijo al hombre desconocido.

La DEA también interceptó una conversación del 23 de abril, en la que un sujeto con el PIN "Paco21" le dice a Vega Cuevas "El Transformer" que iba a reunirse con marinos.

Vega Cuevas llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU desde abril de 2021, al declararse culpable.

"El Transformer" no ha sido sentenciado.

Diálogos

Estados Unidos tiene indicios de que integrantes de Guerreros Unidos sostuvieron reuniones con personal de las Fuerzas Armadas y de las Policías Municipales de Cocula e Iguala desde 6 meses antes de la desaparición de los 43 normalistas.

"YA ESTÁ primo meestoy cuadrando"

00:48 horas

Sábado 22 de marzo de 2014

Arturo Martínez, "Apaxtla", le comenta a Pablo Vega Cuevas, "Ninja guerrero único", que después de un "jale" con los militares, irá a verlo para hacer cuentas de las ganancias recaudadas.

Apaxtla: Primo mi chavo ya tiene el papel de uno y le dieron uno oy berdad.

-Ora falta q también los templos ya los ando cobrando cuota.

Ninja Guerrero unico: No tengo apuntado todo lo ke me venda tu chjavo tu ganansia es tuya.

Apaxtla: Cuantos yebo aorita aber si tiene.

Ninja Guerrero unico: Ven i asemos cuentas yo no tevoy a dejar avajo no era lo ke mi carnal keria.

Apaxtla: Ya está primo me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para ajya porq quiero q me luz verde el m ok primo.

-Mede luz verde.

Ninja Guerrero unico: Primero yo mando luego el sale.

-Yo digo lo ke se ase con mi jente.

Apaxtla: Primo eso yolo se.

-Ya esta patron mini cooper.

Ninja Guerrero unico: Sale al 100 por % l jefe el unico.

"Voy a estar comiendo con los militares"

20:17 horas

Viernes 28 de marzo de 2014

"Apaxtla", le dice a quien usa el PIN "Mi ranchito", que si no le contesta los mensajes, es porque estará en una comida con militares.

Apaxtla: Primo este es el numero del rretinto q le baje lo mas q pueda para q no baya aser como las gallinas poniendo q ni para el salga ok.

Mi ranchito: Ya estas aorita lemarko.

Apaxtla: El baile es el 19 de abril el municipio cuetzala del progreso gro.

-Gracias primaso.

Mi ranchito: Ya estas.

Apaxtla: Si no le contesto es porq boy aestar con los militares comiendo ya casi me boya dejarle la comida ok el cel lo dejo aqi en micasa porq aqi nomas agarra por el model ok primo -Ay tamos Mi ranchito: Sale.

"Estoy con la Marina y voy al Batallón"

22:58 horas

Sábado 26 de abril de 2014

Un narco identificado con el NIP "Paco21", le dice a Pablo Vega Cuevas, "Comando", que en ese momento está con personal de la Marina y que luego se reunirá con militares.

Paco21: Ya no conteste.

-Aguante estoy con los de la marina y voy al batallón.

-Ok.

-Gracias.

Comando: Ok ay metiras cuando termine.

¿Dónde están?

Estos son los integrantes de Guerreros Unidos a quienes la DEA presentó cargos por tráfico de heroína a Chicago:

Pablo Vega Cuevas, "El Transformer", "Comando", "Ninja guerrero único".

Arrestado en Oklahoma en diciembre de 2014. El 20 de abril de 2021 llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable El acuerdo es confidencial y Vega no ha sido sentenciado.

Arturo Martínez, "Apaxtla", "Cuetzala", "Scooby Doo".

Enlace con militares, marinos y policías municipales de Iguala y Cocula. Coordinaba el envío de cargamentos de México a EU. Es el único de los 8 acusados que nunca fue detenido. Es fugitivo de la justicia estadounidense y en México tampoco ha sido detenido.

Alexander Figueroa, "Maddog", "Spongebob".

Arrestado con Pablo Vega en Oklahoma, en diciembre de 2014. Se declara culpable por tráfico de drogas en mayo de 2016. Es sentenciado el 8 de mayo de 2019 a 60 meses de prisión -condena que ya cumplió- y a tres años de libertad supervisada.

Eliseo Betancourt Pereira, "Diego Verdaguer"

Arrestado en diciembre de 2014, aparentemente con Vega y Figueroa. Se declara culpable de un cargo de tráfico de drogas el 31 de agosto de 2016. Fue sentenciado el 30 de enero de 2017 a 60 meses de prisión -condena que ya cumplió- y a tres años de libertad supervisada.

Santos Wilfredo Soto Hernández "Cuerbo#1"

Arrestado en diciembre de 2014. Se declara culpable el 13 de abril de 2017 y es sentenciado el 3 de agosto de 2017 a 75 meses de prisión -condena que ya cumplió- y a tres años de libertad supervisada.

Roberto Sánchez "Paisa" o "Bat".

Arrestado en diciembre de 2014. Se le dio libertad bajo fianza de 250 mil dólares El 9 de septiembre de 2016 desapareció y ya no se reportó con la Corte Se ordenó su reaprehensión pero sigue prófugo.

José Rodríguez "Diego"

Detenido el 17 octubre de 2019 en San Antonio, Texas. Se declaró culpable por lavado de 300 mil dólares, dinero que entregó en junio de 2014 a Alexander Figueroa y Eliseo Betancourt en Chicago. El 26 de enero de 2022 fue condenado a 70 meses de prisión y sigue en la cárcel.

Isaías Mandujano

Detenido en diciembre de 2014 por posesión de heroína. Liberado bajo fianza de 100 mil dólares. La Fiscalía retiró la acusación el 13 de junio de 2015.