Supo Calderón de relación de García Luna con narco

Ciudad de México— El excomisario General de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles, afirmó que Felipe Calderón no puede decirse sorprendido por la captura de Genaro García Luna, porque desde el 2008 le informó al entonces presidente de los actos de corrupción.

El excomandante recordó que en aquel año envió dos misivas al jefe del Ejecutivo federal para darle a conocer que el entonces secretario de Seguridad Pública Federal incurría en nepotismo, colocaba en puestos claves a personajes reprobados en los exámenes de control de confianza y otros vinculados con el crimen organizado.

Poco después de sus denuncias, el 17 de noviembre de 2008, la SSPF detuvo a Herrera Valles y fue acusado de vínculos con el narcotráfico, con base en testigos protegidos, una acusación de la que fue absuelto tras 4 años en prisión y que atribuye a una represalia de García Luna.

"Que quede claro que estas denuncias yo las había hecho desde hace 11 años, no puede Felipe Calderón manifestar, como lo ha estado haciendo, que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo Genaro García Luna, eso se lo dije en mis escritos y se lo estuve diciendo en los medios cada vez que hubo oportunidad", dijo Herrera Valles en entrevista.

"Y que la famosa guerra contra la delincuencia organizada era realmente una simulación, no era nada serio, defendía a un cártel, la violencia extrema la tenemos gracias a este personaje, al atacar a un cártel y proteger a otro".

El ex mando policiaco recordó que entre los personajes a los que denunció tanto por actos de corrupción como por sus vínculos con el crimen organizado se encuentran Édgar Eusebio Millán, ex jefe de la Policía Federal ejecutado en mayo de 2008.

También a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional; Francisco Javier Garza Palacios, exagregado de la Policía Federal en Colombia; y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de Inteligencia de la corporación y a quien hoy ubica como asesor del secretario Alfonso Durazo.

Otros denunciados son Nahúm García Martínez, jefe de la Sección Primera, y Osvaldo Luna Valderrábano, del Estado Mayor de PF.

"Acuérdense del problema del Aeropuerto de la Ciudad de México, que se agarraron a balazos por temas de drogas, gente que estaba acercándole recursos de la droga que entraba por el Aeropuerto a Luis Cárdenas Palomino", agregó.

"Menciono a Luis Cárdenas Palomino, a (Gerardo) Garay Cadena, Benito Roa Lara, Ramón Eduardo Pequeño, que ahorita es asesor de Alfonso Durazo Montaño, a Facundo Rosas (exsecretario de Seguridad Pública de Puebla)".

Herrera Valles dijo que además denunció penalmente a García Luna y a más de una decena de los integrantes de su círculo cercano, pero aseguró que fueron protegidos por la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

"Hubo absoluta y total protección a García Luna y a su gente, acuérdense de Mario Velarde, su secretario particular, que tuvo señalamientos directos de delincuentes, que fue a declarar y lo dejaron en libertad. Hay declaraciones incluso de Édgar Valdés Villarreal 'La Barbie' (operador de los Beltrán Leyva), declaraciones directas donde él le daba dinero a Genaro García Luna y también desestimaron esas declaraciones", dijo el exmando.

Otra de sus querellas, en contra de Genaro y sus excolaboradores, se encuentra inscrita como acta circunstanciada porque la PGR nunca la quiso convertir en una averiguación previa para que se iniciara una investigación formal.

Sin embargo, sobre esta última dijo que acudirá a la Fiscalía General de la República para tratar de reactivarla.

¿Declararía como testigo en Estados Unidos o en la FGR?, se le cuestionó.

"Con todo gusto iría, de hecho voy a hacer lo posible por estar por lo menos en una audiencia y si me mandan a llamar mejor, porque realmente todo lo que pasé fue derivado de mis denuncias contra este señor", concluyó.