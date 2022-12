Suma IMSS 430 trasplantes en 2022

Monterrey.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sumó 430 trasplantes durante el 2022.

De enero a diciembre, se implantaron 166 córneas; 114 riñones; 15 hígados y tres corazones, además de 132 trasplantes de médula ósea, en los diferentes hospitales de segundo y tercer nivel, informó el IMSS en un comunicado.

El hospital con mayor volumen de cirugías fue la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 25 con 365; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 con 63 y la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 con cuatro.

Uno de los logros destacados por el IMSS fue que en diciembre especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 realizaron el primer trasplante bipulmonar en la historia de ese Instituto.

"Se ofrecieron 6 millones 609 mil 716 consultas en su Primero y Segundo Nivel de Atención, es decir, en sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ) respectivamente", señala el comunicado.

"Medicina Interna fue la especialidad que otorgó el mayor número de consultas con 97 mil 049 atenciones; seguido por Oftalmología con 73 mil 146 consultas, Cirugía General con 65 mil 046 y Ginecología con 64 mil 255".

Consultas de medicina física y rehabilitación, cardiología, anestesiología pediatría y urología también formaron parte de los servicios que se brindaron a los derechohabientes.

El IMSS precisó que de enero a octubre del 2022, los médicos cirujanos del IMSS en Nuevo León realizaron 50 mil 815 cirugías en temas de salud relacionados con las especialidades médicas de mayor demanda.