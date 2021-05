Sube a 26 la cifra de muertos tras colapso en Línea 12

Associated Press / Una mujer pone una ofrenda en el lugar del accidente

Ciudad de México— Araceli Linares Xiques, quien se trasladaba en el tren colapsado en la Línea 12 del Metro, falleció, según reportó el Gobierno de la Ciudad de México.

De 52 años, Araceli estuvo hospitalizada en el Issste de Tláhuac.

Había sido reportada como desaparecida por sus familiares, hasta que fue encontrada en el área de terapia intensiva de ese hospital.

Con ello, el número de personas fallecidas aumentó a 26.

Su hijo también confirmó la muerte de Araceli a través de su cuenta personal de Facebook.

"Mamita hermosa, No hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones", publicó el jóven.