Sin avance en caso de hermanas Sofía y Esmeralda

Ciudad de México.- El caso de las hermanas Sofía, de 16 años, y Esmeralda, de 23, quienes perdieron la vida al caer a una coladera destapada en la Alcaldía Iztacalco, no ha avanzado.

Las mesas de trabajo instaladas por todos los grupos parlamentarios del Congreso local para atenderlo no han logrado justicia ni la reparación del daño.

De acuerdo con el diputado de Acción Nacional, Luis Chávez, la minuta, que fue firmada por todas las facciones para comprometerse con la familia, fue olvidada y no ha logrado un acompañamiento integral.

"La madre de las hermanas nos ha informado que no ha recibido nada por parte del Gobierno central y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni siquiera han querido otorgarle el estatus de víctima, a ella ni a sus hijas.

"Ella lo que busca es justicia, no quiere ningún tipo de reparación económica, lo que ella dice es que la vida de un hijo no tiene precio y lo que quiere es justicia, porque no hay ni un solo responsable de las diferentes instancias de Gobierno, no hay nadie vinculado a proceso", apuntó el diputado.

El legislador aseguró que todas las acciones dentro del Congreso se han realizado en conjunto con la representación legal de la familia para no entorpecer el proceso jurídico.

El 17 de mayo, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, pidió durante su comparecencia a los diputados de oposición dar por concluido el caso.

"Ya deberían cerrar ese capítulo, porque, si no, la verdad, parecemos como esos animalitos que andan sobre la carne muerta y no creo que sea el caso, no vale la pena hacer política con eso", dijo ese día.

El diputado Luis Chávez calificó esta declaración de lamentable, ya que fue un intento de evadir la responsabilidad que le compete y dejar el tema en manos del Gobierno capitalino.