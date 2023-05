Reviran a Adán Augusto: ¿cuánto durará ocupación temporal?

Ciudad de México.- El Gobierno federal debe aclarar por cuánto tiempo durará la "ocupación temporal" de las vías de Ferrosur a manos de la Secretaría de Marina, dijeron los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Xóchitl Gálvez.

A temprana hora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la ocupación de las vías de Ferrosur se trataba de una "ocupación temporal" que no representaba una expropiación.

"Lo primero que se tiene que determinar es la temporalidad, por cuánto tiempo. De lo contrario, aunque tenga otro nombre en el decreto, es en los hechos una expropiación. Si yo tomo una cosa que es tuya y te digo 'me la voy a quedar un tiempo', pero no te digo cuánto, te las estás quedando tú", dijo el priista Ramírez Marín.

Para el vicecoordinador de la bancada, el Gobierno "no se debe sentir atacado si se le exige que aclare muy bien cuál es la finalidad, para verificar que, efectivamente, llena las condiciones de utilidad pública y de seguridad nacional y que aclare por cuánto tiempo, si es temporal, por cuánto tiempo".

"Aunque pueda establecer un plazo de renovación, debe decir cuánto tiempo, sin dejar de lado cuál es la compensación que va a negociar, qué propone para el predio en cuestión".

Ramírez Marín aseguró que ese detalle es muy importante.

"Porque no sería la primera vez que al Gobierno le pasara que lo que pareciera una expropiación terminara siendo un rescate. Es decir, que la indemnización fuera mucho más alta que el valor de lo que están expropiando", planteó.

"Creo que es muy importante que haya suficiente claridad sobre el tema. Me parece sorpresivo, si es verdad que no había diálogo con la empresa al respecto. Pero lo que tiene que hacer el Gobierno es arrojar toda la información posible, toda la luz posible alrededor de la operación, porque si no, no puede llamarse a que lo atacan por el hecho de que le pidan aclarar una medida de esta naturaleza".

En el mismo tono, la panista Xóchitl Gálvez estimó que sería importante que el Gobierno aclarara con todas sus letras la duración de la "ocupación temporal".

Según dijo, "la manera en la que se apropió de las vías, no es la forma más adecuada. Llegar con la Marina, entrar a medianoche y tomar posesión de unas vías, pues eso aquí y en China es una expropiación".

La senadora consideró que con la medida se envía un mensaje al exterior de que México no respeta el Estado de Derecho.

"Con retórica quieren tapar lo que en los hechos es real, pero lo que es claro es que mandas un mensaje fatal al mundo diciendo que México es un País que no respeta el Estado de Derecho. Lo que se ve es que se le están quitando esos tramos de vías y no por la buena, lo que se ve no se juzga", manifestó.

"Yo no creo que sea una ocupación temporal. O sea, por qué podría ser una ocupación temporal. Mañana se van a meter a mi casa temporalmente y qué... no entiendo. Lo que es claro es que es un mensaje pésimo para la inversión privada. Aunque digan temporal, pues el que llegue la Marina a una propiedad y la tome a la fuerza, el mensaje es tremendo".