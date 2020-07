Sigue México ejemplo de Suecia adoptando política exterior feminista

Internet

The New York Times

En los primeros días de la pandemia de coronavirus, Chris Purdy, director ejecutivo de uno de los proveedores de anticonceptivos y servicios de planificación familiar más grandes del mundo, DKT International, envió un correo electrónico pidiendo ayuda.

La pandemia causará estragos en las cadenas de suministro de anticonceptivos, una situación que restringirá severamente el acceso de las mujeres a la atención sexual y reproductiva en todo el mundo, escribió. Lo que esta organización sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, necesitaba con urgencia era efectivo para comprar inventario adicional que podría enviarse a proveedores de atención médica y farmacias en países africanos.

"El gobierno sueco fue el único que respondió de inmediato" y acordó proporcionar a DKT 1.9 millones de dólares, dijo Purdy.

El enfoque de Suecia en la atención sexual y reproductiva en medio de una crisis es un ejemplo de su política exterior feminista: un enfoque, adoptado por primera vez en 2014, que coloca a las mujeres y las niñas en el centro de casi todas las decisiones diplomáticas que toma el gobierno, con el máximo objetivo de avanzar en la igualdad de género en todo el mundo.

Desde entonces, un puñado de otros países, Francia, Canadá y, más recientemente, México, han adoptado o anunciado intenciones de adoptar una política exterior feminista, aunque con diferentes niveles de ambición.

Aunque anunció su intención en 2019, Francia aún no ha publicado un marco de política formal. Canadá, que aún no ha publicado su política completa, prometió en 2017 que para 2021 destinaría el 95 por ciento de su gasto de ayuda exterior a promover la igualdad de género. Y México, que adoptó formalmente una política exterior feminista en enero, ha ampliado su alcance del feminismo para incluir "no solo los derechos de las mujeres, sino derechos de las personas L.G.B.T.Q., cambio climático, inmigración y comercio.

A medida que más países caminan por esta senda, docenas de investigadores, activistas y legisladores en Estados Unidos, incluido la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, han propuesto que el país también dé el salto, argumentando que no sería demasiado estirar para ponerlo en práctica.

Pero una política exterior feminista choca con las prioridades diplomáticas de la administración Trump. Durante unos cuatro años, la Oficina de Asuntos Mundiales de la Mujer no tuvo un líder hasta diciembre, cuando se confirmó que la embajadora Kelley Currie asumió el cargo.

Y en un discurso del pasado jueves, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos debería basar sus políticas de derechos humanos en "derechos de propiedad y libertad religiosa", una medida que, según los críticos, podría alentar a los países a hacer retroceder los derechos y las protecciones para las mujeres y personas L.G.B.T.Q.

Los riesgos políticos y de reputación de una política exterior feminista son altos. Después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Wallström, denunciara el historial de Arabia Saudita sobre los derechos de las mujeres en 2015, la comunidad empresarial de Suecia publicó una carta abierta en su contra por romper potencialmente una relación comercial con un gran comprador de bienes y armas. México, al promocionar su nueva y brillante política exterior feminista, ha sido criticado por activistas por no aplicar ese mismo pensamiento a los problemas domésticos, incluso cuando la violencia de género aumenta en el país. Y Canadá, que recientemente levantó un embargo sobre la venta de armas a Arabia Saudita, ha sido llamada por poner sus intereses económicos por delante del historial notoriamente pobre del país en los derechos de las mujeres.