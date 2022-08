Señala Delgado que dichos de alcaldesa fueron desafortunados

Ciudad de México.— El líder nacional de Morena, Mario Delgado, descalificó a su correligionaria Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, por haber pedido a los criminales cobrarle sus "facturas" a quienes les deben y no a la población en general.

"Me parecen muy desafortunadas sus declaraciones. La delincuencia tiene actividades delictivas; no es 'cóbrales a los que te deben'. Lo más importante es que haya una labor de coordinación con el Gobierno que encabeza para que no vuelvan a ocurrir estos hechos de violencia", planteó en rueda de prensa.

El dirigente reprocharía, además, a "la derecha" por sostener que AMLO quiere militarizar a la República.

"Una vez más —dijo— la derecha muestra cómo lo único que le interesa es tratar de desprestigiar a nuestro Gobierno. Es una política carroñera. Pretendieron meter la idea de que estos hechos de violencia estaban orquestados por el Gobierno. Decían que la violencia la organizó el Gobierno para tener un justificante para la militarización del país."

Delgado explicó que AMLO propuso la creación de la Guardia Nacional, "sí bajo un régimen militar, porque los mexicanos reconocemos la disciplina y la lealtad como la gran fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas. Teníamos que crear, en el muy corto plazo, una Policía de dimensión nacional que fuera eficaz y honrada y que pudiera garantizar la paz de todos los mexicanos.

"Y fue lo que se hizo y no nos equivocamos, porque hubo un consenso político muy amplio y no hay gobernador que ante un tema de seguridad no pida la presencia de la GN. Es falso que se proponga la militarización del país. ¿Qué quiere el presidente? Que la GN quede blindada hacia el futuro, bajo el amparo de la Secretaría de la Defensa para garantizar su disciplina", afirmó.