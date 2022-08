Traicionaron nervios a alcaldesa de Tijuana: Adán Augusto

Ciudad de México.— El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que fueron los nervios los que traicionaron a la alcaldesa de Tijuana, la morenista Monserrat Caballero, quien pidió a los criminales cobrarle sus "facturas" a quienes les deben y no a la población en general.

Cuestionado sobre la declaración de la presidenta municipal, el funcionario dijo que la dio momentos después de que ocurrieron los hechos de violencia en la ciudad fronteriza y probablemente estaba afectada por ello.

"Bueno, yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender", dijo.

El pasado 12 de agosto, en un mensaje transmitido en sus redes sociales, Caballero pidió calma a la población tijuanense y se dirigió a los grupos criminales.

"No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello", señaló.

El secretario de Gobernación dijo que lo importante es que las autoridades locales de todos los estados afectados con la violencia están trabajando coordinadamente con el Gobierno federal para disminuir la incidencia delictiva.

"No le daría mayor importancia. Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión ahí, por los vehículos (quemados) y seguramente eso (pasó)", enfatizó.