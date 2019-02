Seguidores de la F1 organizan protesta contra AMLO

Ciudad de México— Seguidores del automovilismo organizan en redes sociales una protesta en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el rechazo a destinar recursos a la Fórmula 1.

"Si no implica dinero, yo avalo, soy un poco cicatero en estos casos. No sé cómo están los contratos de Fórmula 1; si ya están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora están comprometidos por la financiación al Tren Maya", indicó el Presidente López Obrador en su conferencia del pasado martes.

La protesta consiste en una "mentada de madre" masiva, según se indica en la página de Facebook de la protesta.

La fecha limite para renovar el contrato de la Fórmula 1 en la Ciudad de México es el 28 de febrero.

Por otra parte, López Obrador señaló que el juego de la NFL si se jugará en el 2019. Esto porque ya se tiene el contrato hecho y si se cancelaba se tenían que pagar daños y multas.