Se registra Delfina como candidata a Gubernatura del Edomex

Ciudad de México.- Este domingo, Delfina Gómez Álvarez solicitó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) su registro como candidata a la Gubernatura por la coalición Morena-PT-PVEM.

La presidenta del IEEM, Amalia Pulido, recibió la solicitud y recordó que el próximo 2 de abril se llevará a cabo la sesión en la que el Consejo General del Instituto resolverá sobre las candidaturas.

Durante el evento, Delfina Gómez Álvarez agradeció la confianza de los tres partidos.

"El representarlos como su candidata a Gobernadora me enaltece, pero también me hace crear un compromiso que de verdad no les vamos a fallar, acepto este honor con humildad y con un compromiso absoluto de trabajar sin descansar para que nuestra tierra mexiquense se llene aún más de cambio y esperanza por el futuro que viene", expresó.

Tras la entrega de la solicitud de registro, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que su partido sabe a lo que se enfrenta su candidata.

"Vamos a iniciar esta campaña a partir del día de mañana con mucho trabajo, del 3 (corrigió), con mucha intensidad, con mucha organización, que nadie se confíe, sabemos que estamos enfrentando a uno de los grupos que tiene mayores intereses en contra del pueblo y que sabemos lo que hace en las elecciones", dijo.

Óscar González Yáñez, integrante de la Coordinación estatal del Partido del Trabajo aseguró que los tres partidos de la coalición quitarán al Grupo Atlacomulco del Gobierno del Estado de México.

"Vamos a derrotar al PRI, vamos a derrotar al Grupo Atlacomulco, vamos a liberar a nuestro estado (...). Ya se gobierna la Ciudad de México, se gobierna Puebla, se gobierna Tlaxcala, se gobierna Hidalgo, se gobierna Michoacán, se gobierna Morelos, se gobierna Guerrero, ¡Vamos por el Estado de México!", dijo.

Por su parte, Karen Castrejón, dirigente del Partido Verde refrendó la intención de su partido de trabajar hombro a hombro con Morena y PT.

"Hemos ganado muchos estados de la república, y el Estado de México será el próximo con la mejor mujer, que trabaja de la mano de ustedes, que conoce todo su estado, el Partido Verde está de su lado maestra, desde el primer día", expresó.

Por último, Delfina Gómez pidió la confianza y el apoyo de los militantes.