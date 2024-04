Se lanza Xóchitl contra los Salgado

Acapulco, México.- La candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, aseguró que en Guerrero no existe la Gobernadora y Morena propone a un violador como senador.

Al hablar de la seguridad en el Estado, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México se lanzó contra la familia Salgado.

"Aquí en Guerrero no hay autoridad. Aquí en Guerrero no existe la gobernadora (Evelyn Salgado). No existe la presidenta Municipal (Abelina López).

"Yo le digo a Claudia Sheinbaum, ¿cómo vas a acompañar a un candidato a senador acosador de mujeres?", cuestionó en un mitin con la militancia del PAN, PRI y PRD, más los llamados "xochilovers".

Recordó que Félix Salgado fue acusado por mujeres de abuso sexual y de nuevo está como candidato al Senado.

"Le digo a las mujeres, un violentador no puede ser senador", manifestó al expresar apoyo a Manuel Añorve, candidato al Senado por parte de la coalición opositora.

Prometió regresar la paz a Acapulco y propuso meter orden con buenos policías municipales, que ganen no menos de 20 mil pesos al mes.

"Yo no le voy a echar la culpa a Calderón. No le voy a echar la culpa a Peña Nieto. Ni tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. De su seguridad me voy a encargar yo. Tengan la certeza que soy una mujer valiente y entrona", expresó.

Sobre la situación del Estado tras el huracán "Otis", Gálvez aseguró que Morena abandonó Acapulco.

"Estuve aquí en Acapulco dos días después y ustedes estaban sin agua, sin comida, sin seguridad.

"Eso se va a terminar, tengan la certeza", ofreció en el mitin al que asistió Rubén Figueroa, exgobernador priista de Guerrero y que mantiene su influencia política en la entidad.

Pidió decir a los adultos mayores que no perderán su pensión y que ésta será otorgada a partir de los 60 años, además de que tendrán atención bucal y aparatos auditivos.

Con el tema de las pensiones, acusó a Morena de que se quiere quedar con el dinero de las Afores por la reforma que se discutirá en la Cámara de Diputados el próximo lunes.

"Morena y sus aliados se quieren quedar con sus pensiones, se quieren quedar con sus Afores, y no lo vamos a permitir", aseguró y con los asistentes coreó "¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Morena de Acapulco!".