Se desmarca AMLO del caso Luis Videgaray

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó del caso de Luis Videgaray, pues dijo que es un asunto que le corresponde sólo a la FGR.

"Yo sé que el juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera, se reforzara la averiguación. Esa es la información que yo tengo y no tengo más elementos, porque no me corresponde, ese es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial, ya lo hemos dicho muchas veces, es autónoma, es independiente, hay que esperar a que se resuelva este asunto", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal pidió que no haya persecución y que se hagan las investigaciones sin dañar a las personas.

"Mi opinión es de que se le dé curso a todas las denuncias y que no se se fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar pues dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables.

"Por eso, hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos, hay que esperar a que los jueces sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción, pero sí que no se oculte nada que no haya impunidad", expresó.

'El que nada debe nada teme'

Asimismo, el presidente López Obrador invitó a que, si una persona es acusada de corrupción, se presente ante las autoridades correspondientes para demostrar su inocencia.

"Pues sí, es voluntario, no esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que es una persona que está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestra disposición para declarar y presentarse, el que nada debe nada teme", agregó.