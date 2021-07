Se contagia hijo de AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que su hijo menor Jesús Ernesto dio positivo a Covid pero no contagió a él ni a su mamá Beatriz Gutiérrez Müller. “Se contagió mi hijo Jesús Ernesto hace poco y estuvimos conviviendo, no sabía porque a los adolescentes no les pega fuerte. Ni yo, ni su mamá (nos contagiamos) y los dos nos vacunarnos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba (...) que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores”.