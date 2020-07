Se ampara exrector de UAEM contra aprehensión

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal suspendió temporalmente cualquier orden de aprehensión librada recientemente contra Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), involucrado en un desvío de 239.3 millones de pesos en la Estafa Maestra.

Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en Morelos, concedió al ex funcionario la suspensión provisional contra cualquier mandamiento privativo de libertad, siempre y cuando se trate de un delito no grave o que no amerite la prisión preventiva oficiosa.

En el fallo judicial, dictado en una demanda de amparo presentada el viernes pasado por Vera, el juzgador le fijó el pago de una garantía de 5 mil pesos para que continúe vigente esta protección judicial que impediría su captura en los términos mencionados.

"Se concede la suspensión provisional a Jesús Alejandro Vera Jiménez, para los siguientes efectos: si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional ()", resolvió el juez Lagunes.

"Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación".

El pasado miércoles el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria de Vera Jiménez en un desvío de 239.3 millones de pesos, fincada en enero de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La transferencia ilegal ocurrió a través de un convenio suscrito en 2013 entre la Sedesol y la UAEM, para que proporcionara servicios de apoyo técnico para la Cruzada contra el Hambre, los cuales a su vez fueron subcontratados por la universidad.

Del total de los recursos recibidos, la UAEM adjudicó los servicios a Evyena Servicios, por 203.6 millones de pesos, dinero que fue transferido el mismo día de la suscripción del contrato. Sin embargo, este proveedor nunca fue localizado en los domicilios fiscales proporcionados.Hora