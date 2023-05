Reta PRI a MC a rectificar y apoyar a candidatos de alianza

Ciudad de México.- El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, retó a Movimiento Ciudadano (MC) a que demuestre que no le hace el juego sucio a Morena con ataques a la coalición opositora y exprese su apoyo a Alejandra del Moral en el Estado de México, y a Manolo Jiménez en Coahuila.

Moreno llamó a la dirigencia de MC a rectificar la campaña contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque disgustó a la sociedad civil que ha invocado a la unión de la oposición para derrotar a Morena.

En conferencia en prensa en la Cámara de Diputados, Alito llamó traidores, serviles, mentirosos, esquiroles, lacayos y esbirros al dirigente y a diputados de MC que ayer lunes iniciaron la campaña "Con el PRI ni a la esquina".

El líder manifestó que atacar al PRI es querer debilitar a la coalición opositora y ayudar a Morena a ganar una elección en el Estado de México, que se está cerrando.

Aún hay tiempo, dijo, para rectificar, demostrar que no ayudan a Morena y llamar a votar por los candidatos de la coalición opositora.

"Qué casualidad que 15 días antes de las elecciones de Coahuila y Estado de México impulsen una guerra sucia, de ataques, de 'ni un voto al PRI', para intentar descarrilar el avance de nuestra coalición; lo que se pretende siempre es sumar a la coalición opositora para tener mayor capacidad de triunfo y lo que hace MC es pretender descarrilar una coalición, están en contra de lo que la sociedad quiere, son esbirros", aseveró Moreno.

El dirigente condenó que MC, que se dice opositor, ataque al PRI, al PAN, al PRD o a la coalición Va por México, pero calla con las acciones de Morena y se hacen "de la vista gorda" ante todo el desastre a nivel nacional.

"Si es verdad que MC es opositor, trabajaría con la coalición, trabajaría con todas las organizaciones de la sociedad civil para que juntos construyamos un verdadero frente opositor", reclamó Moreno, acompañado de los diputados priistas y su coordinador Rubén Moreira y la secretaria general, Carolina Viggiano.

Con la campaña contra el PRI, advirtió, MC mostró su cercanía con Morena y la forma en que está dispuesto a hacerle el trabajo sucio en su objetivo de reventar a la coalición opositora.

"Hoy lo importante es que Movimiento Ciudadano se quitó la máscara, se descaró ante la sociedad, son empleados y lacayos de Morena, y eso quedó evidenciado", sostuvo.

Alito que la postura de MC no fue bien recibida por la opinión pública, pues la reacción en las redes sociales fue de reclamos a ese partido por atacar a uno de los partidos de la coalición opositora.

MC y su dirigente nacional, expuso, aún están a tiempo de demostrar que no ayudan a Morena, manifestando su apoyo a los candidatos de la oposición, Alejandra del Moral en el Estado de México, y Manolo Jiménez en Coahuila.

Moreno mostró la fuerza electoral de MC, de 7 por ciento a nivel nacional en el 2021, mientras que Va por México fue de 39.5 por ciento. Juntos, dijo, pudieron haberle ganado a Morena y aliados la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Sobre el diputado plurinominal Salomón Chertorivski, que compitió por el distrito 10 de Miguel Hidalgo, Moreno mostró que MC logró solo el 3.6 por ciento de los votos, y Margarita Zavala ganó con el 56.2 por ciento.

Esa es la fuerza de un partido de "caricatura", advirtió.

En la Ciudad de México, remarcó, MC registró el 2.6 por ciento en las alcaldías, mientras que Va por México alcanzó el 46.2 por ciento.

A lo largo de 2020 y 2021, recordó, los partidos de la coalición se reunieron con MC para que se sumaran a la alianza, pero siempre se negaron, por lo que ahí están los resultados.

"Si MC hubiera ido en coalición, hoy Morena no tendría mayoría simple, no estuviera ocurriendo todo este desastre nacional, no solo estaríamos deteniendo las reformas constitucionales", afirmó.

"La sociedad debe saber que es responsabilidad de MC de haber querido pulverizar el voto y no tener mayoría simple en la Cámara de Diputados, qué bueno se quitaron la máscara, por eso ni un voto a MC".

El líder del PRI pidió a las organizaciones de la sociedad civil a que llamen a no votar por MC, si este partido no se manifiesta en los próximos días a favor de los candidatos Del Moral y Jiménez.

La cercanía de MC con Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, data desde antes de 2018, cuando era el partido Convergencia.

"Son igualitos, cínicos MC y Morena ¿Cómo se llama el dirigente de Morena? Mario Delgado, ¿Cómo se llama el dirigente de MC? Dante Delgado, hasta en eso se parecen", expresó.

Pese a sus descalificativos, Moreno aseguró que no hay rompimiento con MC por parte del PRI y de la coalición, que sólo responden a la campaña que inició el partido de Dante Delgado.

Esto es lo que pasa ahora y es la circunstancia del 2023, pero en 2024 aún podría construirse un fuerte polo opositor entre partidos y la sociedad civil, aseguró.\

"Si vamos juntos todos, en 2023 podemos ganar las gubernaturas y en 24 si vamos juntos, en un gran frente vamos a ganar la Presidencia".

Negarse a ir en coalición, agregó, sería un derrota para MC en Jalisco, auguró.

"Dante Delgado lleva al suicidio a MC, no entiendo cómo van a competir en Jalisco si no construyen una buena coalición, por eso el gobernador Enrique Alfaro ha tenido una propuesta distinta a MC, sabe que no se puede suicidar y que la sociedad civil quiere un proyecto más amplio", sostuvo.

El dirigente mostró fotografías de Delgado con Delfina Gómez y López Obrador para demostrar que tienen relación con Morena y que están obedeciendo órdenes de Palacio Nacional para atacar a la coalición.

Lo que quiere Movimiento Ciudadano, consideró, es dividir a la coalición, para que el PRI la deje y entonces sí se sumen.

Sin embargo, advirtió, eso debilitaría a la alianza opositora, porque el PRI tiene 18 por ciento de preferencias y la de MC es menor.

"Ante cada ataque les vamos a contestar de manera contundente: no sean lacayos, tengan dignidad, defiendan al país y súmense a la coalición", fustigó Moreno.