Responde Adán a gobernadores: no voy a esconder la realidad

Ciudad de México.- Adán Augusto López, secretario de Gobernación, advirtió que no esconderá los problemas de violencia e inseguridad que viven estados como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua sólo porque los gobernadores se sienten atacados.

"Aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues ¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia? O que en Nuevo León no hay policía o que Chihuahua es presa del crimen organizado, ya no hablemos de Jalisco", soltó.

Durante un encuentro con alcaldes, empresarios y legisladores en Chiapas, el funcionario también reconoció que algunas entidades federativas gobernadas por Morena tienen que lidiar con la presencia de las bandas delictivas.

"Y también, para que no nos digan, también hablemos que tenemos problemas en Zacatecas, tenemos problemas en Michoacán", expresó.

El exgobernador de Tabasco negó que se pretenda militarizar al país, como acusa la oposición, y sostuvo que existen plenas condiciones para ejercer las libertades.

"México es un país donde no se le coarta la libertad a nadie, la libertad de expresar, de manifestarse, de opinar, de pensar distinto y eso se debe a que hemos podido transitar con instituciones civiles, pero también con instituciones militares que están sujetas siempre al mando a civil, que es la obligación constitucional del presidente de la República", aseveró.

Esta tarde, el responsable de la política interior del país se trasladará a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde coordinará la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con todo el Gabinete federal.