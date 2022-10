Negocia AMLO precios con Walmart internacional

Ciudad de México.- Como una medida contra la inflación el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la CEO internacional de Walmart para negociar que no aumente el precio de la canasta básica en el país.

"Tenemos que ocuparnos del tema de la inflación, ya lo estamos atendiendo, en energéticos no tenemos problema, tenemos que resolver lo de alimentos y en eso estamos ya trabajando, que no aumente la canasta de 24 productos básicos, debe de costar mil 039 pesos, hicimos el acuerdo con Walmart, con Chedrahui, con Soriana y con otros distribuidores y productores", dijo en la conferencia mañanera.

"Hoy precisamente voy a recibir a la gerente mundial de Walmart y un tema es el de los precios de los básicos (...) a mí me importa el de los alimentos".

Para el mandatario, en estos tiempos de inflación se procura respetar los precios acordados para la canasta básica, y llamó a organismos como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) a integrarse al programa, sin imposiciones.

"Estamos hablando de un distribuidor, como le llaman ahora, preponderante (...) pues es que respeto mucho su punto de vista pero que ojalá y ellos se sumen y sí, no hay nada obligatorio, somos juaristas, a lo mejor hasta él es juarista (el dirigente de la ANTAD), y Juárez decía nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no se impone nada", afirmó.

"No es imponer, es convencer, persuadir y así se va avanzando y realmente ha habido cooperación de todos, solo los politiqueros conservadores, pues esos van a estar en contra de todo, imagínense si vamos a convencer a los del Reforma, (ríe) o de otros medios, pues, a Claudio X. González, Pejeleaks, la Guacamaya convertida en zopilote, no, esos van a seguir, pero no pasa nada, nada".