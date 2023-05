Reprochan a Adán Augusto servilismo a Morena

Ciudad de México.- Legisladores del PAN reprocharon la parcialidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al condenar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)sobre la inconstitucionalidad de las reformas electorales y expresar que el siguiente paso es el "Plan C".

Manifestaron que el funcionario se comporta como "porrista" de Morena y no como un servidor público al servicio de todos los mexicanos, por lo que es un "pseudo" secretario de Gobernación.

López Hernández aludió al "Plan C" en su cuenta de Twitter, que es el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a votar por Morena.

"El pueblo de México busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.

"Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas", posteó el secretario en sus redes.

Sobre ello, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Ramadán, manifestó que tal mensaje demuestra que no trabaja para todos los mexicanos, solo para el presidente López Obrador.

"Ver el tuit del secretario de Gobernación, es ver el tuit de un porrista de Gobierno.

"Lo primero, decir que el 'Plan C' del Gobierno de Morena es un 'Plan C' de corrupción, es un 'Plan C' de compadrazgo, es un 'Plan C' de, yo diría, una obsesión de complicidad entre otros a la ilegalidad", manifestó en conferencia de prensa.

"Ver el tuit del secretario de Gobernación es darnos cuenta por qué se está volviendo la 'fichita' de quienes hoy todavía le creen a Morena. Decirle al secretario de Gobernación que su sueldo lo pagan todos los mexicanos, que él es o debería ser un servidor público para todos los mexicanos", agregó la senadora.

López Rabadán consideró que el titular de Segob, en lugar de estarse preocupando por las resoluciones de otro Poder, debería de preocuparse por de decirle a los mexicanos en dónde están los responsables del asesinato de 40 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El diputado del PAN Jorge Triana manifestó que no hay que ponerle mucha atención a lo que diga Adán Augusto López, porque el País no tiene secretario de Gobernación.

"Está usurpado en la Calle de Bucareli, en la Secretaría de Gobernación, por un operador político de los intereses del presidente de la República, con apetito de candidatura presidencial. Y lo vimos el día de ayer, cuando anunció este 'Plan C', que es el 'Plan C' de canalla, así se llama", aseguró.

El "pseudo" secretario

Durante la sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora López Ramadán también cuestionó a López Hernández y mostró en un cartel la redacción del tuit.

"Este es el tuit que subió el pseudo secretario de Gobernación de este país Es un tuit que demuestra que no es el secretario de Gobernación de las y los mexicanos, sino que es el mandadero de López Obrador. Es claro que con esta vergüenza de tuit no representa el sentir del pueblo de México.

"Es un tuit brutalmente ideológico, es un porrista", aseguró la panista al preguntar al senador de MC, Noé Castañón, si tal postura representaba a los mexicanos.

Castañón respondió que la representación que hay en México es plural y debe de atender a también a las ideas plurales del país.

"No a la sumisión, no al fanatismo, no a descalificar cuando la razón no está desde el principio con nosotros, sino que sea el Tribunal de Control Constitucional quien determine realmente la procedencia o no de los actos, a los cuales ustedes, y solamente ustedes deben de hacerse responsables por su ilegalidad e inconstitucionalidad.

"La Corte ha determinado y se tiene que acatar la sentencia. La Corte ha venido a corregirles la plana, dejen de atropellar a las minorías, escúchenlas, negocien y hagan acuerdos para poder llegar a una normativa común que pueda darle sustento a la representación plural del País, eso es lo que deben de hacer y es el ejercicio puro de la política", expuso, señalando a los legisladores de la mayoría.