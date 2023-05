Amaga Monreal con juicio político a ministros

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, amagó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con juicio político, luego que ayer sepultaron la primera parte del llamado Plan B en materia electoral.

Monreal se sumó a las amenazas de legisladores de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista, quienes advirtieron que impulsarán una reforma al Poder Judicial y que irán por el fideicomiso del Máximo Tribunal.

El coordinador parlamentario dijo que las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alegó la Ministra presidenta, Norma Piña, son indebidas, y reiteró que está en contra de que el tribunal sustituya al Legislativo.

Recordó que este poder tiene facultades de control parlamentario sobre las y los ministros.

"El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los Ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades de citarlos a comparecer.

"Y tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes", dijo.

En un viraje de su posición frente a la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Oposición por celebrar de manera jubilosa la resolución de la Suprema Corte y se lanzó en contra de las y los ministros al afirmar que tienen acceso a privilegios y excesos.

"Yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte, soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos", señaló.

En diciembre pasado, durante la discusión de la reforma electoral, Monreal presentó un voto particular, tras advertir que no podía permitir que la Constitución sea burlada e incluso indicó que asumiría las consecuencias de su voto.

Entre los excesos mencionó sueldos de 300 mil pesos por mes, aguinaldos de casi 600 mil pesos, primas vacacionales de casi 100 mil pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo de casi 80 mil pesos por mes, un comedor especial en donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, un presupuesto de 5.5 millones mensuales para contratar personal y dos vehículos blindados con valor acumulado de 6 millones que se renuevan cada dos años, los cuales se pueden llevarse a su casa.

Cuestionado por la diputada del PRI Carolina Viggiano sobre qué tenían que ver los privilegios con la resolución de ayer, Monreal aseguró que en el Poder Judicial está instalada una "casta llena de privilegios" que van en contra de la austeridad del País.

"¿No les ofende esto? Les pregunto. Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene para comer, que no tiene salud suficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad?", cuestionó.

Durante su intervención, que se extendió por alrededor de 20 minutos por preguntas de legisladores, el diputado del PAN Jorge Triana acusó a Monreal de tratar de desacreditar a la Suprema Corte a partir de "supuestos privilegios" de las y los ministros.

La panista Kenia López le dijo que a Morena lo que le duele es que prevalezca la ley y que la "corrupción brutal de López Obrador" se está deteniendo desde la Corte.

La legisladora acusó a Monreal de haber entregado el presupuesto del Senado para darle gusto al Presidente y le preguntó si no le daba coraje ver los privilegios de Andrés Manuel "Andy" y José Ramón López Beltrán.

En respuesta, Monreal reiteró, a tono con el discurso del Presidente, que ellos están por la austeridad, mientras que la Oposición aplaude los lujos y los privilegios de "mafias y élites del poder", pero omitió contestar la pregunta sobre los hijos del Mandatario federal.

Monreal se dijo a favor de modificar el método de elección de ministros a fin de que éstos puedan ser designados mediante elección directa y anunció que tiene lista una iniciativa que propone que quien preside la Suprema Corte no lidere, al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura Federal.