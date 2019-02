Renuncia Clara Torres: Emprende cruzada nacional por guarderías

Después de informar que renunció al cargo que venía ocupando informalmente como encargada del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, Clara Torres anunció que desde la sociedad civil participará en una cruzada nacional contra el cierre de guarderías en el país.

“Me pienso dedicar a buscar esquemas para que no cierren las guarderías, que no perdamos ese capital social y eso lo tendría que hacer fuera de gobierno”, dijo la exdiputada panista.





Dieron un mal diagnóstico al presidente: Clara Torres

Le afirmaron que había una red de corrupción

Mencionó que no tiene ningún problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que los niños necesitan un alto contenido de activismo de empresarios, políticos, religiosos, organismos de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

“Debemos hacer una cruzada nacional todos los actores de la sociedad para buscar estrategias y poder evitar que se vaya a perder el capital social de 9 mil 500 guarderías”, expresó.

Indicó que sí cree en López Obrador y en sus programas. “Creo que está componiendo muchos problemas que teníamos de corrupción, sin embargo los niños no son un problema como el huachicol o el aeropuerto, es un problema mucho más sensible y mucho más trascendente”.

Dijo que las responsables de las guarderías desde su punto de vista no son parte de la red de corrupción, sino que fueron víctimas porque los supervisores, los coordinadores y delegados a veces les pedían “moche”.

Torres Armendáriz señaló que el problema fue que le dieron un mal diagnóstico al presidente.

“Le afirmaron que había una red de corrupción y un partido detrás de esto. La verdad es que no es una red de corrupción, había irregularidades, ya que según la última auditoría era el 1.1 por ciento, que corresponden a 300 estancias de 9 mil 500, no es tan sustantivo como para cancelarlo”, expresó.

Mencionó que el artículo cuarto constitucional mandata que se debe poner primero el interés superior de la infancia y sí hay corrupción limpiar la misma, pero no cancelar ese programa que en el 2010 ó 2012 era el que más niños cuidaba en Latinoamérica.

“Por qué me salgo del Gobierno, no es porque esté enojada ni nada de eso, es porque los niños necesitan a todos los actores posibles en este país y no permitir que salgan a la calle”, señaló.

Con anterioridad Tatiana Clou-thier no asumió la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación en el actual Gobierno y señaló que se desempeñaría como diputada federal de la bancada de Morena.

López Obrador dijo que de cada tres estancias infantiles del país, dos son irregulares al no contar con permisos de operación que ponen en riesgo la seguridad de los niños.

Afirmó que cuentan con un millón 500 mil pruebas que refieren actos de corrupción en los que se involucran desvíos de los apoyos, en donde hay partidos políticos involucrados.

Clara Torres afirmó ayer que el alcalde de Parral, la alcaldesa de Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Querétaro y tres o cuatro estados más se están sumando a la cruzada nacional contra el cierre de guarderías.

“Además ya tenemos manifestaciones de organismos empresariales a nivel nacional, de Unicef, de la ONU, Save the Children… estamos todos buscamos la forma de que esto no se vaya a perder porque lo que destruimos es a los niños, a las mamás trabajadoras y al futuro de este país”, expresó.

Dijo que fue a la Ciudad de México porque se le invitó a que se encargara del tema de estancias infantiles.

“Mi intención no era trabajar ni tener un hueso, a mí lo que me interesa es trabajar por los niños, esa es la misión que me propuse en la actualidad y debo serle fiel”, señaló.

Indicó tener niños solos destruye a las familias y al país. “Lo que la sociedad le da a los niños, los niños le dan a la sociedad. Si queremos una sociedad más justa, más honesta, más segura tenemos que darle esto a los niños”, agregó. (Salvador Castro / El Diario)





[email protected]