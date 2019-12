Reclama Corral a secretario de Seguridad 'balconeo'

Ciudad de México— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reprochó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el balconeo de los mandatarios estatales que no asisten a las reuniones de seguridad en sus estados.

Fuentes consultadas indicaron que el panista lo hizo durante la reunión que la mayoría de los gobernadores sostuvo con el funcionario en Palacio Nacional, antes de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Indicaron que, en su discurso, Corral afirmó que no se puede medir el interés de los ejecutivos estatales en el tema de seguridad con el número de asistencias a las llamadas mesas de paz que se realizan cada mañana en las entidades.

"No es justo que sólo se mida por eso", expresó, según las fuentes.

En la reunión participaron el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, los subsecretarios de la SSPC y la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Clara Luz Flores.

La víspera, luego del informe que se presentó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador chihuahuense dio a conocer la postura de los mandatarios emanados de las filas del PAN.

Expresó su rechazo a que se politice el tema de la inseguridad y se pretenda transferir a los estados la responsabilidad del fracaso federal.

Consideró que, "no por mucho madrugar, amanece más temprano, ni se dan resultados".