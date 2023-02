Rechazan vínculo entre marcha por INE y caso García Luna

Ciudad de México.- Más de un centenar de organizaciones convocan este domingo a la concentración ciudadana en el Zócalo capitalino y 100 ciudades más para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar abajo el Plan B de la reforma electoral.

La convocatoria se realiza en medio de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y los liderazgos de Morena de que, en el fondo, dicha concentración será para defender al expresidente Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por lazos con el crimen organizado, así como por la defensa de privilegios para la burocracia.

"Quieren confundir y manipular a la gente, agarran esto como bandera (defender la democracia), cómo defienden a Calderón y a García Luna, para eso va ser la manifestación en contra nuestra", afirmó el jueves el presidente López Obrador. Ese discurso lo han replicado diputados, senadores y dirigentes morenistas.

Hasta el momento alrededor de 120 organizaciones se han unido a la manifestación, que se prevé se replique en 100 ciudades, 11 de ellas en Estados Unidos.

Para organizadores de la manifestación, dichas expresiones solo demuestran su desesperación por desanimar a los ciudadanos para que no asistan, pero lograrán el efecto contrario.

"Las acusaciones del presidente no permearon en la gente, por más que intente mezclar la sentencia de García Luna con la defensa del INE, no lo logra porque no hay un punto de coincidencia entre ambos temas.

"Lo que percibe la gente es la desesperación del presidente por desacreditar la movilización, lo que dice lo ven sin sentido, sin lógica. Además, si bien Felipe Calderón hizo un llamado para asistir al Zócalo, no es uno de los organizadores", consideró Amado Avendaño, del Frente Cívico Nacional.

Leonardo García, de Rescate México, sostuvo que si la concentración no incomodara al presidente y a Morena ni generara consciencia en los ciudadanos sobre la amenaza a la democracia, no se ocuparían en descalificar el encuentro.

"Cada día nos acusa de algo diferente, ese tema (de García Luna) no hace eco en la gente, porque lo que les importa es el INE, que su voto se cuente de manera profesional. Entonces lo vemos preocupado porque quizá los que votaron por él y que lo abandonaron en el 21 saldrán a las calles", indicó.

Reconoció que es posible que muchos de los que asistan sí están en su contra por impulsar una reforma electoral que atenta contra la democracia, al impactar en la organización de las elecciones, generar incertidumbre y modificar la ley para favorecer a su partido.

"No va a desmotivar esta extraordinaria movilización", indicó el presidente de Rescate México, que se manifestará en 42 ciudades.

El activista de Rescate México precisó que el mensaje que buscan dar no sólo es para López Obrador o los ministros, sino también para los partidos de oposición, que deben entender que son un instrumento ciudadano.

"Deben entender que la única posibilidad de triunfo es la sociedad civil, abriendo los espacios, jugando con la sociedad, si continúan en su mecánica de cuates, cotos y cuotas, pueden llevarse la sorpresa de que los vamos a dejar solos con su fiestecita", afirmó.

Participación de los partidos

Los organizadores coinciden en que los partidos políticos deben asistir, incluso, llevar a militantes, sin embargo, deben estar claros que es una movilización ciudadana.

Por ello, apuntaron, no están pidiendo a los partidos llevar decenas de autobuses con militantes para llenarles el Zócalo, pues no es su objetivo demostrar que pueden atiborrar la Plaza de la Constitución.

"Los partidos políticos son interesados directos en esta protesta del Plan B, ellos son los instrumentos, entonces sí están convocados, y saben cuál es su lugar, aquí el protagonismo es de la sociedad civil y lo están entendiendo bien.

"Si van a convocar a su gente, la manera en la que la lleven, pues ya es asunto de ellos, la vez pasada ellos mismos reconocieron que fue simbólica su participación", dijo Avendaño.

Así que, consideraron, la asistencia de expresidentes o líderes de partidos no ensombrece la protesta ciudadana, afirmaron.

"No es que estemos convocando a los líderes de partidos o ex presidentes, es que es una convocatoria abierta. El presidente mostró fotos de expresidentes y políticos, olvidando que ellos eran contados, debió mostrar las fotos de miles de ciudadanos que fueron de manera voluntaria", añadió Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México.

La convocatoria

Algunos datos esenciales para la concentración de mañana domingo 26 de febrero

- 11:00 horas en el Zócalo capitalino y 100 ciudades más

- Convocan 120 organizaciones

- El templete se instalará a un costado de la SCJN

- Los oradores serán la periodista Beatriz Pagés y el ministro en retiro José Ramón Cossío

- Participarán intelectuales, escritores, conductores y expresidentes del INE

- Se prevé que las estaciones del metro Zócalo y Allende y Pino Suárez estén cerradas. Las vías de acceso se cerrarán desde las 8:00 horas.