Rechaza PRD a Lily Téllez como presidenciable

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó que no le gusta la eventual candidatura de la senadora Lilly Téllez a la presidencia de la República por la coalición Va por México.

Cuestionado sobre si le gusta el perfil de Téllez, dijo que ella no representa a la centro-izquierda.

"(La candidatura de Téllez) Que lo decida la gente en un método democrático y abierto, si me pregunta mi opinión, yo le diría, a mí no me simpatiza.

"Simple y sencillamente, requerimos una figura que represente a un centro de democrático progresista, de centro-izquierda, que ella está muy alejada de eso, es mi valoración", manifestó sobre la senadora del PAN, que llegó a la Cámara alta primero como legisladora de Morena.

Agregó que si hay un candidato o candidata surgidos de la ciudadanía en la coalición, tendrá que tener una visión de Estado, demostrar responsabilidad con el país y con las causas democráticas.

"Con todo lo que significa una plataforma progresista, democrática, de centro-izquierda, el gran reto es que en el 2024 derrotemos a este proyecto dañino, nocivo, que está generando demasiados problemas para la gente", manifestó.

De gira en Morelia, Michoacán, destacó que el PRD tiene con qué para buscar la candidatura presidencial del 2024, con Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Cada uno de los aspirantes que surjan, dijo, harán "su luchita".

Aunque han "matado" muchas veces al PRD, con la desaparición del registro, aseguró que el partido del sol azteca sigue "vivito y coleando", dispuesto a conquistar nuevos territorios, y que es parte fundamental de la alianza Va por México.

Con el caso del ex gobernador de Michoacán, destacó que el PRD lo acompañará en su esfuerzo por ser candidato presidencial.

"Él ya está recorriendo el país y lo está acompañando el perredismo nacional y tiene aceptación de sectores más que están más allá del PRD".

Advirtió que no se podrá imponer un candidato por parte de ningún partido.

"No vamos a imponer a nadie, queremos seguir caminando del lado de nuestros aliados y que entiendan los otros dos partidos, sin el PRD no hay alianza, ni coalición.

"Hay que buscar la alianza más amplia, sobre todo una alianza política y ciudadana, que la sociedad civil tome en sus manos el proceso de definición del proceso de selección de las candidaturas más importantes, eso de que un solo partido quiera imponer es inaceptable para el PRD", declaró en entrevista