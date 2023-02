Rechaza AMLO resultados de índices anticorrupción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI), que ubicó a México en el lugar 126 de 180 países, al afirmar que es una institución que no tiene calidad moral y que calificó "muy bien" a los gobiernos anteriores.

"Yo no le tengo confianza a esta institución porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales, esos institutos de, supuestamente, anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales", sostuvo al ser cuestionado sobre el Índice publicado el 31 de enero.

PUBLICIDAD

"No tienen autoridad moral. Entonces, no considero que tengan ellos una visión objetiva de lo que está pasando en el país ¿Y esto los vieron los de esa institución? Ellos simulan".

De acuerdo con TI, México se estancó en el IPC, pues sumó 31 puntos de 100 posibles en la edición 2022. Con esta calificación, el país se colocó en el lugar 126 de las naciones evaluadas, muy lejos de las que obtuvieron los mejores puntajes y al lado de Bolivia, Laos y Uzbekistán.

En 2020 y 2021, México obtuvo el mismo puntaje (31) pese a que el combate a la corrupción es una de las principales banderas de la llamada 4T. El Índice es una medición que se lleva a cabo en 180 países, agrega datos de 13 fuentes de información de 13 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresarios y expertos en materia de anticorrupción.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseveró que se está combatiendo la corrupción como nunca y reiteró que su gobierno va "muy bien" en ese propósito.

"Yo sí le puedo decir que el propósito fundamental del gobierno de encabezo es acabar con la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas. Imagínense lo que fue el periodo neoliberal", abundó.

"Por eso, qué respeto le puedo tener a esa organización que supuestamente combate a la corrupción y está a favor de la transparencia si se llevó acabo el saqueo más grande de la historia de México en el periodo neoliberal y ellos no hicieron nada".

López Obrador también reprochó que las organizaciones de transparencia no hubieran alzado la voz cuando, por ejemplo, se vendieron los bancos a particulares y se "entregaron los bienes" de la Nación.

"O sea, una desfachatez, pero por eso digo que no es la legalidad, es la justicia. Porque todo eso, era legal. La reforma a la constitución, legal, todo legalizado, pues sí, pero qué están legalizando: el saqueo, legalizar la corrupción y 'la ley es la ley'. Por eso digo no, la justicia", abundó.

-¿Hacen falta investigaciones (anticorrupción) más robustas por parte de la FGR?, se le preguntó en Palacio Naciona.

"No, no, lo que hace falta es no permitir la corrupción, seguir con lo que nos propusimos desde el principio, cero corrupción, cero impunidad. A ver, miren esto (enseña un pañuelo), ya no es blanco, blanco. No falta nada y la corrupción se tiene que limpiar de arriba para abajo", respondió.

"Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos, los directores y de ahí para abajo, si el presidente permite la corrupción. Entonces, nosotros estamos muy bien en eso".