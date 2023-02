Fuera de Morena, la izquierda ha sido cooptada: AMLO

Ciudad de México.- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera de Morena, los izquierdistas mexicanos han sido cooptados.

- ¿Pero si hay izquierda en el país?, se le preguntó.

"Claro que sí, claro que hay izquierda, además en la izquierda está el corazón y qué es lo que nosotros estamos enarbolando y llevando a la práctica, lo que hemos bautizado o llamado humanismo mexicano", respondió.

- ¿Pero fuera de Morena?

"Pues puede ser, pero por lo general, casi todos fueron cooptados y simulan ser radicales y los enfrentamos".

"Sin embargo, siempre hemos sido respetuosos de todas las expresiones, habían quienes decían que no íbamos a poder transformar por la vía pacífica y habían quienes pensaban que iba a ser más de lo mismo, los que ahora se sorprenden, porque se está llevando acabo una transformación profunda, entonces si hay cambios", agregó.

- Algunos comentan que usted fue bastante duro con el ingeniero Cárdenas, la semana pasada y que 'los moditos' importan.

"Pues es que se quedaron con las ganas ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente, lo mismo de siempre, en contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas".

- Que ya había anunciado que no iba a ir.

"Sí, ya lo había dicho, pero aquí me preguntaron, y yo no sabía y de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa (...) Decir adversario, no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una conciencia política.

- ¿Por qué el ingeniero no está en su movimiento o en su gobierno?

"Porque él no ha decidido participar, él es un hombre libre, con criterio, por eso. Claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero".