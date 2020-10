Rechaza AMLO predilectos en contratos

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su Gobierno no hay predilectos en los contratos que se asignan.

"Aquí no hay predilectos, no hay hijos predilectos del régimen, no es como antes, no existe eso, nosotros tenemos principios", afirmó en conferencia mañanera.

Reforma publicó que de cada 10 pesos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó en compras públicas durante 2019, 4 pesos fueron para contratos adjudicados directamente, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En una revisión de todos los contratos disponibles en Compranet, el instituto encontró que, en su primer año, la administración obradorista ejerció en compras públicas 323 mil 782 millones de pesos, de los cuales 38.9 por ciento, equivalentes a 125 mil 951.2 millones de pesos, los gastó adjudicando directamente el contrato.

Asimismo, el estudio "Compras Públicas en México. Competencia: la gran ausente", elaborado por el IMCO, ubica a los contratistas que más vendieron al Gobierno federal en el primer año de la actual gestión.

Entre las empresas que recibieron más recursos vía contratos están Grupo Fármacos Especializados, con 17 mil 619 millones de pesos; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, con 7 mil 801 millones, y Farmacéuticos Maypo, con 7 mil 724 millones de pesos, a pesar de que el Presidente López Obrador las vetó públicamente el 8 de abril de 2019.