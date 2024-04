¿Quién lo nombró juez del mundo?: arremete AMLO contra EU

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este martes en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de tratar de erigirse como el juez del mundo.

El Mandatario descalificó el informe del Departamento de Estado norteamericano en materia de Derechos Humanos, en el que resaltan los ataques que ha lanzado contra la Suprema Corte de Justicia, la prensa, los defensores de derechos humanos y la sociedad civil.

Tras exigir que se respete a México, el tabasqueño cuestionó que el Gobierno del Presidente Joe Biden pretenda calificar la conducta de otras naciones.

"¿Quiénes son ellos? ¿Quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el Gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique, quien se porta bien, quien se porta mal?", cuestionó.

"Nosotros respetamos, ellos no están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos ayer, por ejemplo. Sacó el Departamento Estado una resolución, hablando de que en México se violan derechos humanos, ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros somos respetuosos con ellos y ellos deberían de ser respetuosos con los otros".

López Obrador sostuvo que su Gobierno, a diferencia del de Estados Unidos, no se mete en su política interna para cuestionar, por ejemplo, el acoso judicial contra el republicano Donald Trump, los millones de dólares que autorizan para financiar las guerras o el fracaso en el combate a la crisis de adicciones por fentanilo.

"Nosotros no les decimos: ¿por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿por qué destina miles de millones de dólares para la guerra? ¿por qué no liberas a Assange que lo tienen encarcelado, injustamente?".

"¿Por qué no atiendes los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde. Pero se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la doctrina Monroe".

El Presidente aseguró que las acusaciones en su contra son falsas, negó estar detrás de los ataques a la Ministra Norma Piña y se quejó de que hayan guardado silencio ante la campaña de desprestigio que se lanzó en su contra, en redes sociales, con la etiqueta #AMLONarcopresidente.

"Primero, es falso, nosotros no hacemos eso, nosotros actuamos con escrúpulos morales y nos importa mucho la honestidad. Dicen que nosotros promovimos un mensaje en contra de la Presidenta de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña y dicen 20 mil mensajes", aseveró.

"Nosotros no tenemos nada que ver, es una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información, mentira. Aceptando sin conceder, no queremos que se metan, pero ¿por qué las organizaciones de México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra mía? 200 millones #NarcoPresidente. Esa es la doctrina de la derecha, la hipocresía, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".