Quedan varados venezolanos en la CDMX ante cierre de fronteras con EU

Ciudad de México.- Cientos de venezolanos deambulan en las calles, terminales de autobuses y en oficinas migratorias de la Ciudad de México luego que Estados Unidos pactó con México una política de no permitirles el ingreso por tierra.

Desde el pasado fin de semana, a la capital del país comenzaron a llegar los primeros autobuses con venezolanos devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, las cuales ahora sólo aceptan a quien cruce a su territorio por vía aérea y cumpla con otros requisitos, como tener a alguien que responda por ellos en ese país.

PUBLICIDAD

En la madrugada de este lunes, llegaron al menos cinco autobuses procedentes de Piedras Negras, Coahuila, y también de Matamoros, Tamaulipas, con decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, que no sabían qué van hacer ahora que su plan de entrar a Estados Unidos se vio frustrado.

"Nosotros intentamos entrar allá, por Ciudad Juárez (Chihuahua), en la frontera, y nos devolvieron. Ya los refugios están demasiado llenos y nos devuelven para acá, para la capital Ciudad de México, y ya lo que queremos es la deportación, algo, porque ya no tenemos plata para regresarnos por carretera", indicó Francisco Caldera, quien viaja con su tía y dos primos.

A la mayoría de los varados, el cambio en la política migratoria estadounidense, anunciado el pasado 12 de octubre, los agarró en el camino.

Es el caso de Robert Darién, quien llegó a Ciudad Juárez un día después de cambiaran las reglas y, tras ser devuelto, lamentó que las autoridades mexicanas se hayan tardado una semana en otorgarle un permiso temporal para que pudiera transitar y llegar a la frontera.

"Me tardaron en San Pedro (Tapanatepec, Oaxaca) una semana en darme el permiso, ¡Una semana! Si me lo han dado antes hubiera llegado y hubiera podido cruzar, pero llegué después, me metieron a un centro de detención, después nos llevaron en avión a la frontera con Matamoros y nos dejaron del lado mexicano", narró.

Se acomodan venezolanos en pasillos de Terminal del Norte

En la terminal de autobuses, ubicada en la zona norte de la CDMX, los migrantes se quedaron en el pasillo deambulatorio a la espera de saber qué va a pasar con ellos, pues desconocían si el Cónsul de su país se presentaría a darles información o alguna autoridad mexicana los asesoraría para pedir refugio.

Critican desatención a venezolanos en CDMX

Afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), localizada en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, la integrante de Médicos sin Frontera, Amanda Castro, lamentó que a los migrantes no se les informe sobre cuál es su situación y las alternativas que tienen.

"Como ustedes pueden ver, hay una cantidad de gente con necesidades importantes, con necesidades de salud médica, de salud mental, necesidades físicas, necesidades de aseo, de higiene", indicó.

"Hemos reportado separación familiar, hay persona a cuya familia separaron, hay personas que se quedaron en el norte y otras personas a las que envían para acá, están llegando las personas con muy poca información acerca de sus derechos".

En esta oficina, uno de los que hacía fila era Joan Antonio Meneses, a quien la noticia del cierre por tierra a la migración venezolana lo tomó en la Ciudad de México y ha elegido mejor quedarse en el País.

"Con todo esto yo ya tomé la decisión de quedarme acá, radicar acá, servir acá y ver cómo nos va aquí y si en un futuro se puede llegar a otro país como Canadá o un país de Europa, si se nos facilita, pues iremos, si no, nos quedamos aquí, es una buena ciudad, nos han tratado bien", dijo.