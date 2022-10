Ejército es para la paz: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- En medio del cabildeo de la Federación en Congresos del país para reformar la Constitución y prolongar hasta 2028 labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aplaudió al Ejército.

La mandataria capitalina canceló su conferencia de prensa programada y asistió al Museo de la Ciudad de México, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con legisladores del Congreso de la Ciudad de México a quienes pidió aprobar la reforma constitucional que deja a las Fuerzas Armadas en las calles durante los siguientes seis años.

Sheinbaum alabó sus acciones en operativos y en investigaciones, en particular, de objetivos prioritarios, contra tala clandestina y seguridad en límites con el Estado de México.

"Inteligencia e investigación, no podríamos desarrollarlas si no hubiera apoyo en particular de las Fuerzas Armadas", dijo.

Si no fuera por ellos, difícilmente se atenderían problemas como la tala y habría desamparo en entidades donde se concentran los homicidios dolosos si no estuvieran las Fuerzas Armadas en las calles.

"Si en este momento se retirarán lo único que habría es desamparo", añadió

La jefa de Gobierno dijo que no se plantea una cuestión definitiva para dejar a las Fuerzas Armadas en tareas del fuero común, sino que se fortalezca la seguridad con base en una necesidad actual.

Y afirmó que ahora los cuerpos militares y federales de seguridad, sirven para crear paz.

"A diferencia del sexenio de Calderón en donde lo que se declaró fue la guerra, con esa palabra, en el país, lo que hoy se busca desde la presidencia de la república es la construcción de la paz

"Las tareas del ejército no son para hacer la guerra en el país, sino para construir la paz con dos ejes fundamentales la atención a las causas y por otro lado cero impunidad"

Sin precisar nombres, la mandataria criticó a gobernadores y reprochó que se deslinden ante acciones de seguridad al señalar que son delitos del fuero federal; acusó que son responsables de no fortalecer las Policías locales.

Si es necesario se va a aumentar el número de elementos federales en la Ciudad de México, abundó.

'Somos hermanos'

Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum han sido nombrados entre los principales aspirantes a contender por la candidatura de Morena para pelear la sucesión presidencial en 2024 y este lunes se dijeron unidos como hermanos.

López aplaudió a Sheinbaum y dijo que otros gobernantes quisieran compararse.

"Somos hermanos, es una funcionaria que ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados por ejemplo en el rubro de seguridad, es ejemplo la Ciudad de México. Es una gran compañera y es un orgullo", dijo.

Entre risas, Sheinbaum ironizó acerca de que "se van a quedar con las ganas" quienes los comparan por sus aspiraciones presidenciales y afirmó que son unidos.

"Lo mismo, somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento", dijo Sheinbaum.