Que autoridad de Israel no tome represalia contra Irán: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Israel que no responda a la ofensiva que lanzó Irán en su contra el pasado fin de semana.

"Nos sumamos a lo que se ha venido sosteniendo como postura, no es definitivo pero, para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están, si no, es escalar el conflicto".

"No hablo por el pueblo israelí, hablo de las autoridades, que como una muestra de buena voluntad no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán, cómo le hacemos nosotros, aquí. Va a parecer muy banal el ejemplo, pero es, ya que cada quien se quede con su asunto", expresó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario informó que México mantendrá su posición ante la ONU, para que se busque una solución pacífica del conflicto en Medio Oriente.

"La postura es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y que cese la guerra, que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de Rusia-Ucrania y de la confrontación de Israel y Palestina en la Franja de Gaza y ahora con Irán", expresó.

"La instrucción que tiene nuestro representante ante Naciones Unidas es que se insista en que la postura de México es la solución pacífica, no la guerra, apoyemos, la paz, el cese al fuego".

El pasado sábado, el Gobierno de Irán lanzó un ataque contra Israel, luego del bombardeo a su misión diplomática en Damasco.

Ayer, líderes de los países del G7 y la ONU condenaron el ataque de Irán a Israel, y abogaron por el cese inmediato de hostilidades en la región.

"Con sus acciones, Irán dio un paso más hacia la desestabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Esto debe evitarse", manifestaron, en una declaración conjunta, los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá.

El secretario General de la ONU, António Guterres, pidió a todas las partes involucradas que ejerzan la máxima moderación.

"Ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra", planteó.

Sin embargo, este lunes, el jefe militar de Israel, el teniente general Herzi Halevi, afirmó que el ataque iraní con misiles y drones de ataque "será respondido".